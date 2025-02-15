黃金大跌失守2900美元有原因 週線仍連7漲！

週五（14日）黃金價格因投資人獲利了結而下跌逾1%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（14日）黃金價格因投資人獲利了結而下跌逾1%，但週線仍連續第7週上漲，主要是因美國總統川普（Donald Trump）推動「對等關稅」政策，引發市場對全球貿易戰的擔憂，進一步推動避險買盤。

《路透》報導，現貨黃金價格現貨黃金下跌1.6%，報每盎司2882.99美元，本週仍上漲約0.8%，金價在週二曾觸及2942.70美元高點；4月交割的黃金期貨價格下跌1.5%，報每盎司2900.70美元。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「目前市場受到一些技術面因素影響，週二未能突破歷史新高，可能形成雙頂型態，加上週末前部分投資人選擇獲利了結。」

Allegiance Gold 營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）指出，黃金仍處於多頭趨勢，主要受關稅政策、潛在通膨壓力及美元走弱等因素推動，此外，投資人從紙黃金轉向實物黃金的趨勢也進一步助長漲勢。

週四川普指示其經濟團隊制定「對等關稅」計畫，對所有對美國商品徵稅的國家採取相應關稅措施。這項潛在的通膨風險可能進一步提升黃金的避險需求，因黃金一直被視為對抗通膨與地緣政治不確定性的傳統避險資產。

同時，美國1月零售銷售創近兩年來最大降幅，顯示第1季初經濟成長大幅放緩。不過市場交易員預計，由於通膨仍處高水平，聯準會（Fed）可能要到9月才會開始降息。此外，初領失業金人數下降顯示勞動市場仍具韌性。

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