彭博：台積電考慮經營英特爾美國廠 應川普政府要求

彭博報導，台積電應川普政府要求，考慮經營英特爾美國廠。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場傳出美國政府擬對台積電施壓，讓台積電與英特爾（Intel）成立合資企業，加強美國晶片製造能力，台積電對此傳聞未做回應。彭博15日報導，有知情人士稱，台積電應川普政府官員的要求，正考慮收購英特爾工廠的控股權。

《彭博》報導，川普政府官員最近與台積電的會議中，提出了兩家公司之間達成交易的想法，台積電對此接受，目前還不清楚英特爾是否願意進行交易。

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報導提到，談判尚處於早期階段，潛在合作夥伴關係的具體結構尚未確定。但這位不願透露姓名的人士表示，預期的結果將是，台積電這家全球最大的客製化晶片製造商全面運作英特爾在美國的半導體工廠。此舉將緩解對英特爾不斷惡化的財務狀況的擔憂，英特爾的財務狀況已迫使其縮減員工數量並抑制全球擴張計劃。

知情人士也透露，此安排可能涉及讓美國主要晶片設計公司入股，並獲得美國政府的支持，這意味著該合資企業不會由外國公司獨資擁有。然而目前台積電、英特爾及白宮代表並無回應。

英特爾週五一度下跌5.3%，《彭博》報導這項消息後，跌幅縮減，收盤跌2.2%，台積電ADR則上漲1.03%。

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