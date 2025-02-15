市場關注川普關稅！道瓊跌165點、台積電ADR漲逾1％

週五美股漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布對等關稅計畫但未實施新關稅，華爾街股市週五漲跌互現，道瓊工業指數下跌165點、0.37%，標普500指數跌0.01%，那斯達克指數上漲0.41%，費城半導體指數小漲0.09%，台積電ADR上漲1.03%，收在203.90美元。

綜合外媒報導，川普週四簽署備忘錄，責成其經濟團隊制定對所有對美國進口產品徵稅的國家徵收互惠關稅的計劃，但該指令並未提及徵收新的關稅。美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，政府將針對受影響的國家分別採取措施，對該問題的研究將於4月1日前完成。

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此前，川普宣布對鋼鐵和鋁進口徵收關稅，及一月份消費者物價指數漲幅超出預期，加上聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的強硬言論，加劇了本週的市場波動。

個股方面，週五大型股輝達上漲2.63%，蘋果上漲1.27%，微軟下跌約0.51%，亞馬遜下滑0.73%。

道瓊工業指數下跌165.35點或0.37%，收44546.08點。

那斯達克指數上漲81.13點或0.41%，收20026.77點。

S&P 500 指數下跌0.44點或0.01%，收6114.63點。

費城半導體指數上漲4.56點或0.09%，收5160.94點。

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