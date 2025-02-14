勞保連8年「收不抵支」 2024全年收支逆差擴大至665億

勞保局最新公告，2024年勞保普通事故保險費收支逆差，已暴增至665億元，連續8年「收不抵支」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保破產年限雖在政府大力撥補下，再度延後3年至2031年，但勞保「收不抵支」的情形卻快速惡化。根據勞保局最新公告，2024年勞保普通事故保險費收支逆差，已暴增至665億元，不但是第8年「收不抵支」，更較2023年大增219億元。

根據勞保局最新公告數據，統計至2024年底，勞工保險投保人數1048萬人，平均投保薪資3萬5180元，全年保費收入4881億元，但各項給付總計高達5546億元，當年度的支出金額較保費收入高出665億元，「收不抵支」的金額再創新高。

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勞動部官員分析勞保收支逆差擴大的主因，還是在於領取老年給付的人數持續增加，且2024年再度因消費者物價指數（CPI）累計成長率達標，勞保年金給付也跟著調漲，讓原本就已不夠支出的保費收入，差距進一步擴大。

根據2024年的最新統計，包括一次給付及年金給付在內，全年老年給付金額高達5028億元，已超越全年的保費收入4881億元，僅老年給付短絀金額就達147億元。何況還有生育、傷病、失能、死亡等給付需支應。

勞保基金2016年收支相抵仍為正數，為167億元，但自2017年首次出現收不抵支現象，當年資金缺口達195億元，2018年缺口擴大為253億元，2020年擴增至487億元，2022年為386億元、2023年增至446億元；2024年收支逆差進一步擴增，高達665億元，再創新高，更是2017年逆差金額的3倍以上。

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