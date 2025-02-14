台積電與英特爾合資機會不高？華爾街投行曝護國神山選項是「它」

華爾街投資銀行認為，台積電赴美設封裝廠的可能性更高。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街投資銀行傑富瑞 （Jefferies） 認為，英特爾與台積電成立合資企業，恐面臨反壟斷問題。傑富瑞研判，台積電赴美設封裝廠的可能性更高。

科技媒體《Wccftech》14日報導，英特爾的製造困境使得18A製程量產和確保代工業務訂單，成為管理層的首要任務。自從去年底前執行長季辛格（Patrick Gelsinger）意外離職以來，也有傳言稱該公司可能會剝離其製造業務，以專注於晶片設計並精簡資產負債表。

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不過，美國副總統范斯（JD Vance）本週出席巴黎人工智慧行動高峰會時指出，美國政府致力在AI晶片、AI軟體技術、AI規則制定等各個方面，取得主導地位。他還強調，川普政府將確保最強大的AI系統在美國建造，使用美國設計與製造的晶片。

隨後，英特爾股價一路飆升，加上台積電首度在美國召開董事會後，市場傳出英特爾可能將半導體製造部門獨立出來，與台積電成立合資企業，推動美國晶片製造業發展，激勵過去5天英特爾股價上漲 25%。

投資人認為，川普政府可能會要求台積電與英特爾成立合資企業，讓英特爾能夠克服任何先進製造的延宕，並確保美國能夠生產出尖端的晶片。

報導則稱，封裝已成為台積電在美國生產最先進晶片的關鍵瓶頸，雖然亞利桑那廠可以生產 4 奈米製程晶片，但這些晶片必須運往台灣進行封裝，然後再運回美國。另一方面，英特爾的封裝能力並未受到類似先進製造製程延宕的影響。

不過，傑富瑞認為，台積電在美國設立封裝廠的可能性，比與英特爾成立合資公司的可能性更大。美國封裝廠將消除台積電先進製造流程的主要瓶頸，並確保最先進的人工智慧晶片在美國製造，這與范斯的評論一致。

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