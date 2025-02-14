台灣晶片業賺辛苦錢！賴清德盼台扮演民主半導體供應鏈最大力量

賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望與美國等民主陣營共同合作，發揮民主半導體供應鏈的最大力量。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普近日再度點名台灣搶走美國的晶片生意，總統賴清德強調，「我們不擁半導體自重，這是一個全球的資產」，若以整體供應鏈利益分配，美國獲利最多，「我們賺辛苦錢」。賴總統也於今日首度提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望與美國等民主陣營共同合作，發揮民主半導體供應鏈的最大力量。

賴清德表示，中國、俄羅斯、伊朗、北韓等極權主義集結，對以規則為基礎的國際經貿秩序帶來衝擊，中國低價傾銷也衝擊台灣等許多國家。此外，美國川普總統上任後提出許多策略，固然是要解決美國國內外問題，但包括台灣在內的許多國家也都受到影響，因此今召開國家安全高層會議，「面對新情勢，我們務必站穩立場，沉著因應，謀定而後動」。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，這不是單純企業的挑戰，是政府要與企業團結共同面對，政府會與企業進行溝通，聽取意見。政府也希望凝聚企業力量，展現台灣國力。至2024年為止，台灣對美國直接及間接投資超過1000億美元，創造近40萬個工作機會。

對於美國關切台灣半導體產業，賴清德說明，半導體產業基本上是供應鏈的生態系，並非僅單一公司，其中美國企業負責研發、設計、設備與材料，日本也掌握材料與設備，荷蘭也掌握設備，台灣則負責晶圓製造，是生態鏈，也是共同體。

賴清德續指，就整體供應鏈利益分配，美國獲利最多，「我們賺辛苦錢，坦白說」，固然台灣深具半導體產業優勢，這也意味台灣對全球下一代經濟繁榮發展的責任，「我們不擁半導體自重，我們認為這是一個全球的資產」，希望台美等民主陣營共同合作。

賴清德強調，有鑑於此，今日首度提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望與美國等民主陣營共同合作，發揮半導體供應鏈的最大力量，創造更大利益，支持全球進一步繁榮發展。

總統強調，台灣經過幾十年大家的努力，台灣深受國際社會肯定，對區域和全球都非常重要，希望大家一起努力，讓國家更強，區域穩定，世界和平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法