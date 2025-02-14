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雷虎將在美投入生產FPV無人機關鍵零組件

2025/02/14 20:31

德國2025 XPONENTIAL Europe無人機展將在2月18日登場。（雷虎提供）德國2025 XPONENTIAL Europe無人機展將在2月18日登場。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技（8033）宣布參展德國舉行的2025 Xponential Europe無人機展，並將在會場上發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA（國防授權法案）規範的高性能自殺無人機FPV飛控、變速器等關鍵零組件，產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。

德國2025 XPONENTIAL Europe無人機展將在2月18日登場。雷虎表示，目前歐美市場的無人機零件多數來自中國，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆於台灣生產。為拓展海外市場，雷虎將在美國加州Lake Forest投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

同時，雷虎將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。

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