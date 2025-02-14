沛星AI綜效發酵 2025年營收挑戰百億

沛星受惠於強勁的全球AI市場與垂直產業擴張，今年展望正向。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180），2024全年營收達341 億日圓（約新台幣73.04億元）、年增 29%，創下歷年新高表現，受惠於強勁的全球AI市場與垂直產業擴張，管理層今年展望正向，預期再次加速成長，全年營收上看455億日圓（約新台幣97.45億元）、年增34%。

沛星數據統計，營收自公開發行（IPO）以來成長將近3倍，從2021年的127億日圓（約新台幣27.2億元）成長到2024年的341億日圓，以去年合併毛利率52.19%來看，今年在成長軌跡強化之下，可望成長3.19個百分點，來到55.38%，營益率也有機會從去年的5.86%增加至9.01%。

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觀察2024年，沛星東北亞營收比重67%，美國、EMEA（歐洲、中東與非洲）地區18%，大中華區13%，東南亞1%；從成長幅度來看，東北亞地區營收年增34%、美國、EMEA（歐洲、中東與非洲）地區營收年增45%。數位內容和電子商務產業仍然是公司主要的成長動能，有助於形塑更均衡的客戶結構，去年營收增額當中，54%來自於既有客戶，46% 來自於新客戶。

沛星未來將持續透過攜手關鍵客戶深化彼此的多元合作關係，加以拓展區域市場與垂直產業，發揮跨產品的協同綜效，提供更高利潤的產品與服務，加速業務成長，充分把握AI加速普之下帶來的成長機會。在獲利能力方面，預期藉由增進業務與行銷（S&M）、總務與行政（G&A）效率、優化產品組合與產品綜效，並利用AI強化營運槓桿效應，推動可持續的獲利增長。

沛星認為，基於結合AI技術的成長策略，2027 年營收將超越700億日圓（約新台幣149.93億元），也就是說，2024年至 2027年的業績年均複合成長率將介於27%至31% ，屆時的營益率也將上看12.85%至15.71%，憑藉著旗下AI 創新、策略性的聚焦和嚴謹的執行力，沛星樂觀期待未來強勁的營運表現與永續發展。

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