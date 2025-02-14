川普公布對等關稅計畫 學者：台灣降稅因應較有利

美國總統川普祭出「對等關稅」。（美聯社）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普祭出「對等關稅」，學者認為對台灣出口主力的資通產品並無太大影響，但農業、汽車產業可能會受波及，對我國整體較有利的做法是降稅因應。學者也示警，美國可能針對台灣的貿易逆差另外處理，這比較需要擔憂。

中央大學經濟系教授吳大任解釋，所謂「對等關稅」就是你課我多少稅、我就課你多少稅，目前美國平均關稅是3%左右，其中台灣和其他大部分國家都屬於最惠國待遇，平均關稅落在2%左右，但台灣從美國進口的平均關稅則是6%左右。

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也就是說，4月開始實施對等關稅後，台灣出口到美國的產品，可能會提高到6%，達到現行的3倍之多。吳大任說，因台灣對美國是出口多、進口少，去年對美國出口額1100多億美元，進口額則是500多億美元，因此對我國較有利的做法是降稅到2%甚至0關稅，但要留意會損失稅收。

他認為，川普這次的對等關稅，和過去外界預期的貿易戰不太一樣。川普剛上任時，直接拿部分國家開刀，宣布對加拿大、墨西哥課徵關稅，而對方也隨之宣稱要發動報復，這類就會引發貿易戰；但現在宣布的對等關稅是從「公平」角度出發，目的是讓美國產品可以更順利出口，最後結果是迫使許多國家降稅，反而有助於提升國際貿易量，兩者效果不一。

吳大任也提醒，川普再次點名台灣的晶片，「這部分他有可能另外處理，而不是採取對等關稅」，目前看來川普的核心思想是製造業回流美國，而台灣一些傳統產業發展恰巧碰到瓶頸，若本身就有考慮要移轉投資到其他國家，能夠成為台灣政府斡旋的籌碼，可以參考日本首相石破茂最近訪問美國，帶來一兆美元的投資計劃。

至於哪些產業會受到衝擊？台經院院長張建一分析，台灣出口最多的產品是ICT產品，但受惠於資訊科技協定，基本上本就零關稅或低關稅，因此這次對等關稅對台灣ICT產品並沒有太大影響；但美國去年對台灣貿易逆差高達600多億美元，如果美方想以這個角度額外處理，「那影響就大了」。

張建一點名，主要受到對等關稅影響的產業可能是農業、汽車，當初透過WTO談判結果，台灣對美國進口汽車課稅17.5%，而美國只課2.5%；農業方面，台灣對美豬、美牛也有課關稅，他認為「降稅不一定對台灣產業造成衝擊」，因為台灣人喜歡吃台灣豬、美國牛，若美豬降稅對台灣豬肉產業影響不大，而美牛降稅反而對消費者有利，不過將會影響台灣政府稅收。

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