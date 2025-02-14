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奇巧食品斥資1.9億 收購火鍋餃大廠旗山龍鳳食品73.2％股權

2025/02/14 19:02

奇巧食品宣布以每股17.3元收購旗山龍鳳食品73.2%股份，總收購金額為1.9億元。（奇巧提供）奇巧食品宣布以每股17.3元收購旗山龍鳳食品73.2%股份，總收購金額為1.9億元。（奇巧提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕近50年的老字號本土食品品牌-旗山龍鳳經營權易主！奇巧食品今日宣布以每股17.3元收購旗山龍鳳食品73.2%股份，總收購金額為1.9億元，成為龍鳳食品最大股東。

旗山龍鳳食品成立於1977年，目前資本額為1.5億元，以水餃、火鍋餃、包子為主要項目，又以火鍋餃系列的四大天王組合最為熱銷。為讓消費者有更多好食，也極力推廣西式如薯條、薯餅、洋蔥圈等食品，並代理安博格Emborg、卡貝樂Conapore 、Bulla、Lotte韓國樂天等國際優質冰品品牌。

奇巧食品董事長陳義在表示，入股旗山龍鳳後，除提供更多元商品，將於暑假期間在台中推出市場首創的水餃火鍋專賣店。同時強化與當地學校實施建教合作，並透過與在地農民、台灣豬農合作，促進當地農村更深度發展。

奇巧食品為專業的麵點工廠，以製造水餃、鍋貼、蒸餃、湯包、水煎餃等調理麵食點心為主。1993進軍早餐市場，與多家知名品牌合作，2007年上架各大量販店，2010年外銷港澳、歐美地區走向國際化。

2012年蔥抓餅成功進入日本市場，外銷總值超過400萬美金，2014年則以華師父品牌進駐好市多賣場。

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