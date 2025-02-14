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賣黃金湊錢打戰？俄羅斯國家財富基金黃金儲備縮水近7成

2025/02/14 19:40

俄羅斯賣黃金，彌補財政赤字。示意圖。（法新社）俄羅斯賣黃金，彌補財政赤字。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於軍費支出龐大，俄羅斯政府大舉出售國家財富基金中的黃金，以填補政府赤字。過去兩年，俄羅斯國家財富基金的黃金持有量大減近70%。

《莫斯科時報》報導，俄羅斯財政部數據顯示，過去兩年，國家財富基金資產負債表上的黃金持有量減少近70%，2023年1月1日黃金持有量為554.9噸，到了2025年1月1日只剩187.7噸。

報導指出，2023年國家財富基金的黃金儲備減少約196噸，年減35%，截至去年底，又減少了一半，即171噸。

報導稱，俄羅斯財政部幾乎每個月都從國家財富基金出售黃金，以彌補2024年的赤字，去年6月賣了26噸、7月及8月各賣5噸，9月出售0.7噸，10月出售9噸，11月份出售4噸。12月因每月支出超過7兆盧布（約台幣2.5兆）的情況下，國家財富基金的黃金儲備一下子減少92噸。

報導指出，在3年的戰爭中，俄羅斯政府動用該基金資金的3分之2，即760億美元（約台幣2.48兆），以彌補財政赤字。

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