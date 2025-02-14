]揚明光2024年續虧 今年搶攻矽光子、機器視覺商機

揚明光去年每股虧損（EPS）2.17元。（圖擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學元件廠揚明光（3504）近年營運壓力沈重，去年稅後淨損為2.48億元，稅後每股虧損（EPS）2.17元。考量中國市場持續衰退，揚明光開拓非中、非消費性市場，今年有望開始出貨；在矽光子、機器視覺、AR眼鏡等新商機，也都切入美系客戶。

近期AR（擴增實境）眼鏡概念股受矚目，產業看好導入AI功能的AR眼鏡是未來大趨勢，Meta、華碩等廠商陸續推出商品，搶食商機。揚明光幾年前也瞄準AR、VR（虛擬實境），供應光學零組件。總經理林威嶧表示，揚明光切入供應鏈的蛙鏡產品市場開始回溫，今年有一定貢獻，也切入北美客戶供應鏈，下半年量產。

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針對去（2024）年營運成績，揚明光指出，全年營收為25.72億元、年減15%，其中微投光機因銷售非中國市場的客戶仍處於去化庫存階段，中國市場的客戶受內需低迷，以及中低階機種面臨低價單片式LCD投影競爭影響，整體出貨較前一年度衰退4成。

至於3D列印因客戶需求疲弱，備貨保守影響、年減33%；光學元件類產品受新興應用出貨減少及第三季末處分日本子公司影響、年減10%；智能家居鏡頭有新機種陸續加入量產、年增6%；

至於車用產品受惠HUD出貨大幅增長，年増22%。去年因產品銷售組合變化，稼動率較前一年度提升，毛利率11.7%較上年度10.5%增加1.2個百分點。

展望今年首季，除智能家居鏡頭因上一季新機種加入量產，出貨情形可望增長外，其餘產品線分別因進入季節性淡季、春節假期工作天數及客戶需求減少影響，出貨情形將較前一季減少。

揚明光去年營收25.72億元，營業毛利3.02億元、毛利率11.7%，營業損失2.67億元，稅後淨損2.48億元，其中歸屬母公司業主之淨損為2.48億元，稅後每股虧損2.17元。

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