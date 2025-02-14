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全台獨家！台北101聯名北一女打造小綠綠商品

2025/02/14 18:32

台北101與北一女中聯手推出聯名商品。（記者楊雅民攝）台北101與北一女中聯手推出聯名商品。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101與北一女中聯手推出聯名商品，以「Green Power，Green Life」為設計理念，結合學校標誌性的綠色與台北101作為全球指標性綠建築的形象，打造一系列兼具時尚、趣味與環保意識的聯名商品。

本次聯名包含布徽章、貼紙、手機掛繩、帽T與包屁衣共5款，無論是北一女在校生、校友，或是熱愛城市文化與設計潮流的消費者，都能在這系列商品中找到屬於自己的獨特標誌。

台北101表示，這組聯名商品的插畫設計，以可愛手繪風格呈現北一女學生的經典制服形象，並手持台北101模型，象徵著知識與創新的傳承，同時也展現北一女學子的活力與勇敢追夢的精神。

背景的綠色愛心標語「Green Power， Green Life」，進一步強調環保與可持續發展的理念，使這款設計不僅具有高度識別性，更蘊含深厚的教育與社會意義。

布徽章、貼紙可用於包包、衣物或筆記本上，增添個人風格與學院氣息；台北101×北一女手機掛繩採用軍綠色設計，結合北一女與台北101標誌，實用且富設計感；台北101×北一女帽T深綠色連帽設計，青春可愛有話題。

最特別的是台北101×北一女包屁衣（嬰兒服），北一女制服風格，側邊加上「斜背包」設計，讓寶貝穿上它立刻成為明日學霸。帽T以及包屁衣兩款線上預購數量已完售，活動當日現場限量販售，將於「101 Gift Shop」攤位發放銷售號碼牌，售完為止。

台北101也匯聚北一女中、建中、世界展望會以及台北101館內外品牌，19單位共25攤打造公益市集，北一女的攤位提供青年熱情且具創意的周邊商品，例如：學姐設計的絲巾、悠遊卡套與環保購物袋，還有校友手作的紀念品。建中則以「紅樓才子」主題，推出環保提袋與特色文創品。

台北101匯聚北一女中、建中、世界展望會以及台北101館內外品牌打造公益市集。（記者楊雅民攝）台北101匯聚北一女中、建中、世界展望會以及台北101館內外品牌打造公益市集。（記者楊雅民攝）

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