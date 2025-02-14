2025台北國際連鎖加盟春季展開展 餐車加盟成為焦點

2025台北國際連鎖加盟春季展今天在台北世貿展覽館盛大開幕。（台灣連鎖加盟促進協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025台北國際連鎖加盟春季展今天在台北世貿展覽館盛大開幕，本屆展會集結150個連鎖品牌、500格展覽攤位，涵蓋餐飲、零售、生活服務及智慧科技等多元產業，預計創造22億元加盟周邊商機，瞄準創業族。

台灣連鎖加盟促進協會表示，本次展覽吸引來自13個國家、約250位海外買主，包括美國、英國、新加坡、菲律賓、韓國等，而受到AI教父黃仁勳掀起的夜市經濟熱潮，小額餐車加盟品牌成為展覽新焦點，不少海外買主展現高度品牌代理興趣。

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來自美國加州的台商代表團成員張志俊就說，現在台灣美食在美國越來越受歡迎，尤其台積電進駐亞利桑那州，更掀起不少台灣品牌在美國代理熱潮，除了珍珠奶茶之外，台灣的夜市小吃、滷味等，都是下一波極具潛力的發展目標。

除了台灣品牌外銷國際，今年春季加盟展也有10家國際品牌進駐，像是日本Sunpark餐飲管理公司，在星國擁有40個品牌、130 家門店，本次帶來Tonkotsu Kazan日式拉麵、Belle-Ville 鬆餅咖啡廳、Maji Curry日式咖哩等3大品牌，積極布局台灣市場。

泰國前5大餐飲集團之一Zen Corporation Group本次也強勢登台，該集團擁有超過30年歷史、經營13個品牌、在泰國擁有340家門店，旗下涵蓋高端壽司、燒肉餐廳及現代日式咖啡館，也首次進駐春季加盟展。

為因應數位轉型趨勢，本次展覽也設置智慧轉型專區，展示加盟產業的創新科技應用，如手搖飲業智慧吧檯，可大幅降低人力成本，提升生產效率；自動蒸煮機可在最快40秒完成燉飯、拉麵等熱食，有效提升門市翻桌率；自動送餐軌道讓出餐流程更加流暢，幫助業者優化營運模式。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，AI與ESG雙軸轉型是政府目前力推的重要政策，協會也積極輔導廠商往數位與智慧化發展，並接軌國際。

總統府副秘書長何志偉在開幕式致詞時提到，台灣餐飲業的市場規模達 6 兆元。雖然 AI 數位化趨勢蓬勃發展，無法取代的仍是「味覺與服務體驗」，這將成為台灣經濟發展的重要競爭優勢。

行政院秘書長龔明鑫則說，台灣連鎖產業擁有10幾萬家門市，創造超過百萬個就業機會，無疑是台灣經濟的強大軟實力，政府也在積極推動企業永續與AI雙軸轉型抵稅，相信可以幫助台灣產業進一步成長。

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