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連鎖店協會理事長陳翔玢：電價上漲中小企業面臨大挑戰

2025/02/14 17:37

台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢（右3）表示，台電千億元補貼被砍，電價可能會漲，且食材和人力取得成本增加，未來中小企業會面臨挑戰。（記者楊雅民攝）台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢（右3）表示，台電千億元補貼被砍，電價可能會漲，且食材和人力取得成本增加，未來中小企業會面臨挑戰。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢今天在協會新春團拜時表示，今年局勢仍有許多不確定因素，包括台電1000億元補貼被砍，電價可能會漲，且食材和人力取得成本增加，未來中小企業會面臨很大、很大的挑戰。

陳翔玢指出，今年農曆春節9天長假，協會會員春節期間的生意普遍不錯，但他開工進辦公室的第一天，要簽署的資料中，竟然有一半的文件是廠商要漲價。

他說，台灣有70％的食材都要仰賴進口，所以國外的關稅和匯率對食材使用者的成本影響很大，今年食材成本若續漲，營運成本將再墊高。

陳翔玢並分享春節期間鄰近國家餐飲業也出現很多變化，像是跨國披薩連鎖品牌達美樂宣佈要關閉全球205家虧損門市，其中日本占了172家，理由是疫情期間生意很好，大量展店，疫情後需求不存在了，決定大量裁員關店。

他認為，關店主要原因應該是人才取得不易，日本餐飲市場仍相當保守，非現金支付落後台灣，主要是日本人注重隱私，仍喜歡使用現金交易，都反映了餐飲業面對的挑戰。

菲律賓快樂蜂（Jollibee）餐飲集團目前在全球有6000多家分店，原本要在越南河粉這一塊大量展店，也決定退出越南市場，重新聚焦在菲律賓發展，顯示餐飲業跨國經營仍有困難度。

陳翔玢指出，連鎖店協會的會員都是大型品牌，未來仍要不斷尋求不同的人才，提高競爭力，且協會有很多資源可以共享，譬如可透過聯合採購的方式，降低營運成本。

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