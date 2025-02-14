淡季+歲修 穩懋看首季營收下滑

穩懋看首季營收下滑。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠穩懋（3105）今日召開法說會，針對首季展望，由於適逢淡季加上歲修影響，估計首季營收將較去年第四季營收減少約4-5%（mid-singel digit ），毛利率預估約16-19%（high-teens） 。

穩懋今日公告去年財報，受到手機及Wi-Fi無線通訊網路兩大應用熄火，再加上子公司持有中國客戶上市股票，因股價波動影響毛利率表現，去年第4季產能利用率剩下35%，單季稅後淨損3.52億元， 每股虧損0.83元；至於去年全年營收174.58億元、年增10%，毛利率 23.2%，稅後盈餘7.68億元、每股稅後盈餘（EPS）1.81元。

請繼續往下閱讀...

針對今年首季，穩懋指出，第一季有3個廠進行歲修，加上首季原本就是傳統淡季，預期第一季營收將季減mid-singel digit百分比，毛利率則為 high-teens水準；穩懋也預期，去年第四季下滑的產品如Cellular PA及WiFi PA可止跌回升，基礎建設部分持平，Optics（光學）則因備貨旺季已過首季將衰退，但長線仍舊看好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法