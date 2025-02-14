網家宣布：統一超商2高階主管出任新董事

PChome網家（8044）引入統一（1216）為私募案應募人，統一取得30%股權，成為最大法人董事，並取得2席董事。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）日前引入統一（1216）為私募案應募人，統一取得30%股權，成為最大法人董事，並取得2席董事。今日網家重訊公告，統一改派統一超商（2912）數位發展中心主管林振德、統一超商物流長胡長熹出任法人董事代表。

網家因近年營運日漸走下坡，去年宣布引入統一作為私募案應幕人，以獲取銀彈支援，預計有望取得近25億元資金，統一派誰擔任新董事也一直是焦點。

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統一改派的新任董事中，林振德為Yahoo奇摩前董事總經理，具備網路媒體、網路產品技術開發，以及豐富電商營運管理經驗；而胡長熹從事物流業超過30年，具備物流自動化建置及整合專業。業界人士認為，此舉除了幫助網家調整被本土龍頭電商momo及境外電商酷澎（Coupang）侵蝕的事業外，也能強化電商最後一哩路的佈局。

此外，林振德、胡長熹2人取代舊任者為網家2家子公司的高管，包含C2C電商露天市集總經理曾薰儀、21世紀金融科技總經理周厚宇。

網家日前公告元月營收，單月營收29億元，月減17%、年減18%。

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