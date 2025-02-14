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美關稅迫使科技業赴美？許舒博：台積電必須根留台灣

2025/02/14 16:14

商總理事長許舒博表示，高科技產業若被美國處以高額關稅，還是必須將台積電留在台灣。示意圖。（路透）商總理事長許舒博表示，高科技產業若被美國處以高額關稅，還是必須將台積電留在台灣。示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普祭出關稅重拳，希望製造業重返美國，商總理事長許舒博表示，高科技產業若被美國處以高額關稅，還是必須將台積電留在台灣，真正需要這些高科技產業的是美國，「他們加我們關稅，我們就加台積電價格，還是使用者付費，對我們來講反而不是那麼大的壓力」，整個圈走才是非常大的壓力。

許舒博今出席8大工商團體新春團拜時表示，即便高科技產業被美國處以高額關稅，「我們還是必須把台積電留在台灣，真正需要這些高科技產業的都是美國產業，他們加我們關稅，我們就加台積電價格，還是使用者付費，對我們來講反而不是那麼大的壓力」，整個圈走才是非常大的壓力。

許舒博強調，即便被逼著付出高額關稅，更要思考台積電根留台灣的必要性，至於最後川普會怎麼出手仍存有諸多不確定性，他雖然講了但會不會去做仍是未定之數，目前尚不需要啟動因應措施，等到川普定案後再來思考。

許舒博說，目前關稅問題還沒發生，假使台積電全面外移，相關高科技產業供應鏈勢必要跟著出走，絕對不是台積電一家工廠而已，台灣高科技產業供應鏈勢必跟著台積電，對台灣是重大不利。

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