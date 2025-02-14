環球晶徐秀蘭：美國補助未改變 若改變會重新評估投資

環球晶董事長徐秀蘭表示，美國補助未改變，若改變會重新評估投資。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對美國總統川普祭出關稅戰，並傳出將調整晶片法案補助，矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今表示，公司早已全球佈局，並已在美國投資建廠，課徵關稅對環球晶影響相對較輕。至於晶片法案補助，目前補助計畫與獲補助金額沒有改變，環球晶仍會按投資計畫進行，將會達成條件後送件申請補助，若法案有被修改補助內容，公司會重新評估後續投資。

環球晶赴美投資建新12吋矽晶圓廠，已獲得美國政府核定補助4.06億美元（約台幣130億元），將分四階段撥款，徐秀蘭表示，將會達成條件後送件申請補助，預計2025年底前達到條件里程碑後，送件申請並可望拿到第一筆補貼金額，主要用美國廠。

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徐秀蘭坦言，白宮確實曾提到要暫緩晶片法案的補助，因不合乎美國法令，很快取消暫緩，目前環球晶已簽署補助合約，也依原計劃進行，尚未收到有修改通知，如果美國政府未來有修改晶片法案補助內容，環球晶將會對後續投資重新評估。

對於今年市況與營運展望，徐秀蘭表示，去年對矽晶圓產業是辛苦的一年，價量皆下跌，預期今年將比去年好，延續去年走勢，第一季是全年谷底，不過，已回到健康狀態，從客戶端需求回應來看，後續將會季季走高，下半年尤其會明選回溫，其中，12吋先進製程目前已看出需求最好，8吋與其他小尺寸、工業、車用應用相對較弱。

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