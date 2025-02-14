再添綠能新生力軍 台化沙鹿小水力發電廠正式啟用

台化總經理呂文進（左四）與台灣自來水公司董事長李嘉榮（左五）於沙鹿舉行沙鹿小水電啟用典禮。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台化（1326）及台灣自來水公司今日（14）舉行沙鹿配水中心小水力發電廠啟用典禮，台化指出，這座電廠是台化首次贏得自來水公司標案，並完成建置成功投運案場，也是全台灣第一座清水水力發電廠，象徵台化在發展綠能的道路上邁出嶄新的一步。

沙鹿配水中心小水力發電廠裝置容量731.5KW，利用自來水公司隧道口調節池至配水中心之間76米的落差，將位能轉化為清潔的電能，每年發電480萬度，足以供應1333戶家庭一年的用電量，可減少2371噸的碳排放，相當於6座大安森林公園的吸碳量。

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台化指出，早於2000年就開始投入水力發電，當年與嘉南農田水利會（農水署嘉南管理處前身）攜手合作興建烏山頭水力電廠，之後陸續完成西口及八田水力電廠，同時也積極盤點評估廠內案場，2022年在新港廠區內也建置一套75KW小水力機組；此次沙鹿小水力則是台化第5座水電案場，累積至今台化已投運的水力電廠裝置容量已達23.3MW，不但是台灣水電裝置容量最高的民營企業，也是全球石化公司中唯一做水力發電的企業。

台化總經理呂文進表示，當初承諾將沙鹿小水力發電作到最大化、最優化及確保安全穩定運轉，目前已逐步實現，未來將持續開發合適的小水力發電案場，去年底已經再成功贏得自來水公司宜蘭深溝淨水場小水電（160KW）標案，將成為第6座小水力電廠，足見台化持續發展小水力發電的決心，未來也將繼續投入水電開發，為台灣綠電發展貢獻一份心力。

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