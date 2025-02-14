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進典切入日本市場 取得多家半導體訂單

2025/02/14 14:31

進典工業積極切入日本市場。（記者林菁樺攝）進典工業積極切入日本市場。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕進典工業（6843）積極布局日本，已取得KHK高壓氣體設備認證，也成功登錄日本閥門協會（JVMA），成為台灣首家入會的閥門企業，展現其卓越技術與市場競爭力。

JVMA是日本乃至亞洲閥門產業的重要推動者，促進技術創新與市場發展。進典進軍日本市場以來，短時間內獲得高度認可，不僅展現出進典高階控制閥產品的卓越性能，更證明其符合嚴格的日本工業標準。

進典（JDV）日本子公司社長竹田先生受邀參加2025年JVMA新年會，接多家閥門廠商在會後主動邀約，希望能與JDV加強產品開發及市場合作。

進典工業指出，日本政府近3年已補助半導體產業超過3.9兆日圓，日本首相石破茂去年11月宣布最新補助計畫要再投入650億美元（10兆日圓），推動晶片及AI產業發展。

而進典工業自2024年成立日本子公司，快速在日本市場取得多項訂單，包括台積電熊本一廠、日本法液空、東麗TORAY、東京威力科創TEL；目前正與多家半導體EPC建立長期合作關係，共創日本半導體商機。

進典工業專注於高階控制閥的研發與製造，加入日本閥門協會，是進典工業以JDV品牌邁入日本市場的重要一步，將持續為日本半導體產業提供最可靠的解決方案。

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