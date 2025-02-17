LTN經濟通》美債若崩壞 金價會像沖天炮？

川普關稅焦慮，推升市場囤積黃金，恐推升金價走勢。（彭博）

川普政策髮夾彎 金價距3000美元僅一步之遙

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受全球央行寬鬆政策以及去美元化趨勢推動，黃金價格在2024 年飆升27%，成為市場最熱門的投資標的之一。進入新的一年，在川普還未正式上任前，高盛曾預測，今年聯準會降息前景黯淡，撤回對黃金看漲的預測。

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但川普上任後，短短幾週的時間，其最新關稅威脅，促使投資者再度湧入黃金市場，2月10日金價飆上新高， 距離每盎司3000美元、僅一步之遙。主要推手就是來自於川普宣布，將對鋼鐵和鋁進口徵收25%關稅。

荷蘭銀行分析師表示，儘管人們預計金價將持續上漲至2025年，但近期川普政府的新關稅政策加速了金價的上漲。ING預計，本季金價將達到每盎司3000美元，這一水平曾被華爾街視為年底目標。

《金融時報》指出，關稅焦慮導致紐約黃金庫存激增820億美元，並引發其他地區黃金短缺，而Comex黃金庫存溢價加劇了這一趨勢。ING認為，黃金囤積可能會進一步推高金價表現。

市場分析師哈森（Samer Hasn）表示，如果川普最新的關稅承諾升級為更廣泛的貿易戰，投資者將向貴金屬投入更多現金，金價繼續創下歷史新高。

儘管國際黃金現價在2月10日來到每盎司飆至2911.3美元，為今年來第7次刷新紀錄。2024年在川普重返白宮之前，金價跳漲27%、今年迄今約上漲11%。

中國央行在暫停6個月後，於2024年11月開始恢復增加黃金儲備。（擷取自中國社群平台）

各國央行囤積黃金 新興國家成主力買手

隨著黃金價格站上每盎司2900美元，其上漲趨勢能否延續，備受市場關注。根據世界黃金協會（WGC）發布數據稱，2024年全球黃金總需求達到創紀錄的4974噸，超過上一年的4899噸。全球央行已連續三年購買黃金超過1000噸，遠遠超過2010-2021年間473噸的年均需求量，爲黃金的年度表現做出了貢獻。

專家指出，中國、波蘭、土耳其等新興市場央行成為主力買家，其持倉目的已從單純的儲備多元化轉向「去美元化」戰略工具。現今各國央行已將連續購買黃金的時間延長至15年。

根據倫敦金銀市場協會（LBMA）數據，2024年第2季黃金日均交易量同比激增58%、達到892億美元，遠超同期標普500指數期貨交易規模。這種流動性直接反映在黃金價格漲幅上，同年4月金價單月漲幅達11.7%，創1974年石油危機以來，最強月度表現。

令市場驚訝的是，當時美元指數上漲2.3%、10年期美債收益率維持在4.5%高位，按照經典「零息債券」定價模型，黃金本應承壓下跌至少15%。

分析師解釋，通常美國國債收益率上升且美元走強時，金價通常會面臨壓力。因為美元走強可能會對以美元計價的大宗商品產生負面影響，使其對其他貨幣使用者來說更加昂貴。

業內人士認為，若新興市場的央行們繼續以當前速度增持，預計到2027年的黃金儲備佔比將從12%升至18%，對應年需求增量達800噸，相當於全球年礦產量的20%。

交易員透過商用飛機從倫敦運送黃金至紐約。（法新社）

倫敦金價比紐約 每盎司便宜20美元

川普威脅對歐洲徵收關稅，金價被推高至創紀錄水平，導致紐約和倫敦這兩個交易中心的黃金價格差距巨大，引發多年以來，最大規模的跨大西洋實體金條流動。

華爾街日報指出，目前黃金在曼哈頓比在倫敦值錢。因此，歐洲大銀行的交易員們，正競相從倫敦央行金庫及瑞士黃金精煉廠提取黃金，送送至大西洋彼岸。而運送這種貴重金屬，最便宜且最安全的做法，是透過商用飛機的貨艙。

分析師指出，自2024年12月初以來，倫敦市場每盎司金價一直比紐約金價低20美元左右。交易員認為，紐約、倫敦兩地市場價差不小，這反映了美國邊境可能面臨關稅的影響。

業內人士指出，市場上只有少數幾家大銀行能獲得大量黃金供應；其中，摩根大通及匯豐控股（HSBC Holdings）就利用歐美兩地的黃金價差賺取獲利。市場傳出，同為黃金市場重要參與者的花旗集團，也想加入上述兩家銀行，畢竟不是所有銀行都可以在倫敦央行存放客戶的金條。

英國央行金庫。（法新社）

歐、美兩地金價現「落差」 大銀行透過實體黃金大賺一筆 ?

據了解，通常紐約和倫敦黃金市場的走勢基本是一致的，但當兩個市場出現價差時，交易員們知道，他們可以把黃金空運到價格更高的地方。

國際大銀行通常持有大量的黃金對沖部位。因此，它們在倫敦持有金條，然後將金條借出後賺取回報，同時並透過在紐約出售黃金期貨來對沖金價下跌的風險。

據報導，摩根大通及匯豐控股就是這個跨大西洋市場中，最大的參與者，這兩家銀行負責清算黃金交易，並在倫敦為其他銀行儲存實體黃金。

業內人士指出，去年底紐約商品交易所的金價飆升，高於倫敦市場水平，這些銀行在紐約出售的黃金合約出現虧損。為避免損失兌現，銀行將倫敦持有的實體黃金空運至紐約進行交割。與此同時，銀行們再透過期貨交易，鎖定紐約更高價格，然後運送黃金。根據紐約商品交易所文件顯示，僅摩根大通一家銀行在2月就計畫將交付40億美元的黃金。

現今想從英國央行地下金庫提取金條的排隊日程，已長達幾個星期，許多銀行家打電話給英國央行，希望能簡化流程，但得到回覆是「必須排隊等候」。

《華爾街日報》指出，無法得知這些從倫敦運送至紐約的實體黃金，有多少是為了減少損失，又或者是大賺一筆。

多家銀行預測，今年黃金牛市將繼續延續。（彭博）

美債殖利率若衝過6% 金上看5000美元？

隨著川普總統一波波的關稅宣言，持續推動一輪輪金價攀升，金價在短暫回檔，又轉向直逼3000美元的里程碑。分析師認為，全球經濟不確定性加劇，地緣政治風險仍在上升，黃金市場持續吸引投資者關注，預計黃金的牛市將延續至2025年，預期價格將突破每盎司3000美元的心理關口。

其中，花旗銀行將3個月內的黃金價格目標，從每盎司2800美元上調至3000美元，同時將6-12個月預測維持在3000美元。摩根大通私人亞洲則預計，黃金價格將在今年中達到每盎司2900至3000美元，並在今年底達到3100至3200美元。

瑞銀則將12個月金價預測，從每盎司2850美元上調至3000美元。瑞銀在1份報告中指出，「黃金作為保值和對沖不確定性工具的持久吸引力再次得到了證明」。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）預估，黃金很快就會來到3000美元，甚至在2026年就會來到4000元美元，亞德尼所持的理由是，與美國對立的國家央行，將繼續囤積黃金，以應對美國制裁。

分析師指出，一旦美債殖利率突破6%、導致債務危機爆發，黃金或在3個月內衝上3000美元，倘若市場上有大隻的黑天鵝事件爆出，譬如全球因「話語權」出現直接衝突，黃金期貨價格或將快速突破5000美元以上。

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