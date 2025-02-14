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中資繞道來台承接信用卡系統 林楚茵：台灣金融資安國安恐淪陷

2025/02/14 14:13

針對中資繞道來台承接信用卡系統一事，民進黨立委林楚茵呼籲，金管會、數發部、經濟部應展開調查。（資料照）針對中資繞道來台承接信用卡系統一事，民進黨立委林楚茵呼籲，金管會、數發部、經濟部應展開調查。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體日前揭露國泰世華的「信用卡核心系統升級案」，由中國政府背景的中資企業繞道來台承接，恐導致數百萬用戶隱私與敏感個資外洩。對此，民進黨立委林楚茵質疑，中資繞道來台信用卡個資誰來保護？他呼籲，金管會、數發部、經濟部應展開調查，防範未然。

林楚茵在臉書PO文表示，日前媒體揭露國泰世華的「信用卡核心系統升級案」，這不是單純盜刷的問題，而是個資安全、台灣金融資安國安淪陷的問題。林楚茵已經發函要求金管會進行調查，並盤點各金融機構使用中國資通訊產品或系統情形，也要求數發部及經濟部就各自權責內容提供調查協助，跨部會協調主動調查確保中資不會借殼取得用戶資料。

林楚茵指出，金管會應立即啟動行政調查，建立資料保護機制，確保該系統無資安風險。數發部與經濟部應介入審查，防止中資企業繞道掌控金融核心系統，建立更嚴格的中資審查機制，避免未來類似事件發生。

林楚茵續指，這不只是一般的金融採購案，更是數百萬信用卡用戶卡號、身分證字號、交易紀錄等敏感隱私，可能被中國全面掌控的問題。若中國透過網路系統攻擊台灣金融市場是中國對台統戰的一環，如果這個信用卡核心系統是惡意埋藏在台灣金融體系中，等於是特洛伊木馬屠城中的木馬，成為統戰隱憂。

林楚茵直言，台灣信用卡個資不能變成中資提款機，金融安全不容馬虎。

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