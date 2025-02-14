川普關稅大刀重擊 專家揭中國出口商「最慘結果」

中國每年向美國出口超過4000億美元的商品，川普提出的關稅政策，將對中國出口商造成嚴重衝擊。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本月初宣布，對中國商品額外加徵10%關稅，中國出口商恐別無選擇，只能同時湧向替代市場，專家指出，這結果就是讓價格戰變得更加激烈，同時這些企業的獲利能力將被壓縮，最終還可能會進一步加劇中國國內通縮壓力。

《路透》週五（14日）報導，中國一家鋁製品公司的銷售主管Jeremy Fang正試圖將更多產品出口到亞洲、非洲和拉丁美洲市場，以抵消美國關稅的影響。不過他透露，競爭對手們也有同樣的想法。Jeremy Fang估計，公司將不得不降低價格，接受更低的利潤率，「蛋糕就這麼大，大家都想分一塊，競爭會變得更加激烈。」

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報導提到，中國每年向美國出口超過4000億美元的商品，不過面對國內需求疲軟，加上美國貿易環境惡化，中國製造商別無選擇，只能同時湧向替代出口市場，可是全球市場中，沒有任何一個國家的消費能力可以和美國相提並論，因此恐怕會進一步加劇中國出口商之間的價格戰，壓縮它們的獲利能力，同時還可能引發新出口市場的政治反彈，至於在海外市場的價格戰，也可能會加劇中國國內的通縮壓力，因為更低的利潤率可能導致企業裁員、薪水下降和投資減少。

滙豐（HSBC）亞洲首席經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，市場多元化是可以理解的策略，但難以持久，當中一個風險是，當所有中國出口商突然都在開發同樣的新市場，會進一步壓低利潤，而更大的風險在於，這些市場的政府，最終可能會被迫對中國產品採取更嚴格的限制措施，因為當地的本土企業將面臨影響。

法國興業銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）認為，中國唯一的出路是減少產量。但她補充說，此舉會非常痛苦，「沒有人會永遠購買你的產品，所以這是一個選擇問題：如果中國想要創造更多的福利、更多的增長，那就需要提高國內消費。」

紐曼則是認為，促進家庭消費的政策，或許能對中國的國際經濟地位帶來正面影響。他說：「最終，為了降低與全球其他國家的貿易摩擦……關鍵在於發展國內需求，以消化部分過剩產能。」

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