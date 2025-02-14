新北土城樹林線捷運開發案 首案招商成功將建地上29層、地下5層

捷運土城樹林線第一個捷開案成功招商，今（14）日舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府捷運工程局根據捷運站點推動開發案，捷運局長李政安說，捷運三鶯線7處捷運開發案已有5處招商成功，捷運土城樹林線第一個捷開案也成功招商，今（14）日舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式；此案開發基地約395坪，規劃地上29層、地下5層，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用。

李政安表示，LG17站出入口A為土城樹林線第一件徵得投資人的捷運開發案，投資金額約16億元，站體外觀以「樹林」為構想，將陽光照射樹林的光影層次效果融入建築設計；LG17站捷運開發基地約395坪，規劃地上29層、地下5層，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用，總樓地板面積約6300坪，將可實現「到站即到家」的便利性。

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捷運局說明，土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，預期創造約376億元投資金額，除LG17站以外，LG16站出入口A及B都已公告招商、4月開標，LG15站出入口B及LG19站出入口A、B規劃今年上半年公告，其餘3處辦理都市計畫變更作業中。

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