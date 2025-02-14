晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新北土城樹林線捷運開發案 首案招商成功將建地上29層、地下5層

2025/02/14 13:01

捷運土城樹林線第一個捷開案成功招商，今（14）日舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）捷運土城樹林線第一個捷開案成功招商，今（14）日舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式。圖為完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府捷運工程局根據捷運站點推動開發案，捷運局長李政安說，捷運三鶯線7處捷運開發案已有5處招商成功，捷運土城樹林線第一個捷開案也成功招商，今（14）日舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式；此案開發基地約395坪，規劃地上29層、地下5層，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用。

李政安表示，LG17站出入口A為土城樹林線第一件徵得投資人的捷運開發案，投資金額約16億元，站體外觀以「樹林」為構想，將陽光照射樹林的光影層次效果融入建築設計；LG17站捷運開發基地約395坪，規劃地上29層、地下5層，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用，總樓地板面積約6300坪，將可實現「到站即到家」的便利性。

捷運局說明，土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，預期創造約376億元投資金額，除LG17站以外，LG16站出入口A及B都已公告招商、4月開標，LG15站出入口B及LG19站出入口A、B規劃今年上半年公告，其餘3處辦理都市計畫變更作業中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財