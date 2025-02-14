加油族注意！下週國內油價預估不調整 柴油漲0.1元

下週油價預估不調漲，柴油漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價上漲，但中油啟動雙平穩措施，穩定國內物價，吸收後預估下週國內油價不調漲、柴油小漲0.1元。

國際油價因歐洲寒冬取暖用油需求增加，美國擴大對伊朗石油制裁等因素而上揚，中油累算至2月13日的調價指標7D3B週均價為77.64美元，較上週77.23上漲0.41美元。本週新臺幣兌美元匯率為32.834，較上週32.874升值0.04元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.1元，柴油調漲0.8元。

但中油啟動平穩措施吸收，下週國內汽油估實際不調整、柴油估漲0.1元。若按預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29.0元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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