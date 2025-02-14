黃金成川普政府下個目標？「這件事」引爆華爾街熱議

美國政府應重新評估其黃金儲備價值的觀點，近期在華爾街引發了廣泛關注。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任之後，市場擔心爆發全球貿易戰，推升今年金價改寫歷史新高，交易商也不斷將黃金運至紐約賺取套利，這讓黃金市場近期出現「激進觀點」，也就是美國政府應重新評估其黃金儲備的價值，這項觀點在華爾街引發了廣泛關注。但1位知情人士表示，重估黃金儲備的想法，並未被川普最重要的經濟顧問團隊認真考慮。

《彭博》報導，一些黃金市場參與者受到了美國財政部長貝森特在2月3日發言的影響，當時貝森特表示，美國將在未來12個月內建立主權財富基金，並將美國資產負債表的資產貨幣化。

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市場臆測的關鍵在於，美國財政部可能會將其黃金儲備的官方價格，重新評估至更高的水準，藉此迅速獲得現金，以提高政府運作效率。

簡單來說，美國政府可以把其黃金儲備的官方價格，從1973年設定的每盎司42美元，調整至目前市場價格，此舉可進一步降低發行公債的需求。不過必須獲得美國國會的批准。

與大多數國家不同，美國的黃金儲備由美國政府直接持有，而不是由聯準會持有。聯準會只持有與美國財政部黃金儲備價值相對應的黃金憑證，並將等值美元提供給美國政府。按每盎司42美元的官方價格來算，黃金憑證對美國財政部的價值僅有110億美元，但黃金價格不斷創新高，接近每盎司3000美元，若按市價重估的話，這數字將暴漲至超過7600億美元。

除了簡單地重估美國的黃金儲備之外，川普提名的白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）還提出了直接出售黃金儲備的想法。米倫認為，美國政府可以將黃金兌換成美元，然後用這些美元購買外匯，以此支持「被低估」的貨幣，這正是川普的經濟目標。米倫也補充說，用不孳息的黃金換取外國政府債券，也將為美國政府創造額外的收入來源。

但米倫當時也提到，雖然從法律角度上來看，此舉或許是可以的，但出售國家黃金儲備來購買外匯工具，可能會在政府上付出高昂的代價。因為美國政府持有8133公噸黃金儲備，就算只出售一小部分，黃金價格也可能會受衝擊。

MKS Pamp SA 金屬策略與研究主管希爾斯（Nicky Shiels）認為，重估美國黃金儲備僅需國會批准，因此從技術上來說，是完全可行的。此舉將提高黃金在美國及全球市場的影響力，可是若這些黃金儲備之後被賣掉，那麼可能對金價構成「極端利空」的影響。

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