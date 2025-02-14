晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金成川普政府下個目標？「這件事」引爆華爾街熱議

2025/02/14 16:32

美國政府應重新評估其黃金儲備價值的觀點，近期在華爾街引發了廣泛關注。（路透）美國政府應重新評估其黃金儲備價值的觀點，近期在華爾街引發了廣泛關注。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任之後，市場擔心爆發全球貿易戰，推升今年金價改寫歷史新高，交易商也不斷將黃金運至紐約賺取套利，這讓黃金市場近期出現「激進觀點」，也就是美國政府應重新評估其黃金儲備的價值，這項觀點在華爾街引發了廣泛關注。但1位知情人士表示，重估黃金儲備的想法，並未被川普最重要的經濟顧問團隊認真考慮。

《彭博》報導，一些黃金市場參與者受到了美國財政部長貝森特在2月3日發言的影響，當時貝森特表示，美國將在未來12個月內建立主權財富基金，並將美國資產負債表的資產貨幣化。

市場臆測的關鍵在於，美國財政部可能會將其黃金儲備的官方價格，重新評估至更高的水準，藉此迅速獲得現金，以提高政府運作效率。

簡單來說，美國政府可以把其黃金儲備的官方價格，從1973年設定的每盎司42美元，調整至目前市場價格，此舉可進一步降低發行公債的需求。不過必須獲得美國國會的批准。

與大多數國家不同，美國的黃金儲備由美國政府直接持有，而不是由聯準會持有。聯準會只持有與美國財政部黃金儲備價值相對應的黃金憑證，並將等值美元提供給美國政府。按每盎司42美元的官方價格來算，黃金憑證對美國財政部的價值僅有110億美元，但黃金價格不斷創新高，接近每盎司3000美元，若按市價重估的話，這數字將暴漲至超過7600億美元。

除了簡單地重估美國的黃金儲備之外，川普提名的白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）還提出了直接出售黃金儲備的想法。米倫認為，美國政府可以將黃金兌換成美元，然後用這些美元購買外匯，以此支持「被低估」的貨幣，這正是川普的經濟目標。米倫也補充說，用不孳息的黃金換取外國政府債券，也將為美國政府創造額外的收入來源。

但米倫當時也提到，雖然從法律角度上來看，此舉或許是可以的，但出售國家黃金儲備來購買外匯工具，可能會在政府上付出高昂的代價。因為美國政府持有8133公噸黃金儲備，就算只出售一小部分，黃金價格也可能會受衝擊。

MKS Pamp SA 金屬策略與研究主管希爾斯（Nicky Shiels）認為，重估美國黃金儲備僅需國會批准，因此從技術上來說，是完全可行的。此舉將提高黃金在美國及全球市場的影響力，可是若這些黃金儲備之後被賣掉，那麼可能對金價構成「極端利空」的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財