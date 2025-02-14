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焦點股》新日興：外資看好摺疊新品 股價急拉

2025/02/14 10:04

外資看好新日興有望受惠摺疊新品效應，今日股價急漲。（取自官網）外資看好新日興有望受惠摺疊新品效應，今日股價急漲。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕軸承廠新日興（3376）受惠AI PC換機潮，加上穿戴裝置採用，獲得外資看好，美系外資看好新日興是軸承領導廠商，擁有獨家MIM（金屬射出成型）技術，摺疊產品貢獻增加，隨著AI PC專案出貨增加，首季營收淡季不淡，有望季增8%，年增18%，全年有望逐季成長。

新日興今日股價帶量急拉，企圖挑戰漲停，截至9:58分左右，新日興股價上漲8.93%，暫報281元，成交量逾1.82萬張，已超越昨日全天成交量。

新日興對今年PC產業展望樂觀，ODM開案明顯增加，新日興本週公告蘇州廠建廠案，廠房興建總造價為人民幣1.346億元（約合新台幣6.04億元），預計2026年1月竣工，新日興今年資本支出主要放在蘇州廠、越南廠投資，預估資本支出維持高檔。

美系外資指出，受惠AI PC換機潮、穿戴裝置等，隨著越南廠去年底完工，陸續完成認證，預期今年第二季開始量產，蘇州廠明年也有新產能，為未來大客戶新的摺疊裝置（PC/平板/手機）以及AR/VR裝置進行準備。

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