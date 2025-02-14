「鐘點看護移工」6家合格名單揭曉！勞動部拚3月底正式上路

「鐘點看護移工」評選6家合格試辦名單揭曉，勞動部拚3月底正式上路（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，在農曆年前完成評選，從送件的8家社福團體中，遴選出6家合格試辦單位，勞動部上週發出通知，今（14）日正式公告名單。通過評選的社福團體，將可開始招募外籍照顧服務員，依試辦計畫規定，應完成至少20小時職前訓練，因此預定3月底正式上路，接受有「臨短急」照顧需求的民眾申請。

勞動部今日公告，首波8家申請單位經評選後有6家合格，包括服務雙北市的「紅心字會」；服務台中地區有「私立永信社會福利基金會」及「臺中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」2家；服務南投、彰化、台中的「南投縣新媳婦關懷協會」；服務台南、高雄、屏東的「台灣萬人社福協會」；宜蘭、花蓮、台東的「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」。

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根據試辦計畫，獲選試辦的6家獲選社福團體，將招募需要的照顧服務人力，針對外籍移工，可於國內承接或自國外引進。據了解，6家業者多鎖定3年期滿、「承接期滿轉出」的機構看護移工或家庭看護工為主，初期各機構均規劃聘僱5至10人。

根據多元陪伴照顧服務試辦計畫規定，試辦單位應安排陪伴照顧服務工作者接受20小時的職前訓練，據了解，相關的訓練課程，內容包括溝通技巧、基本照顧技巧、認識失智症與身心障礙者需求、緊急狀況應變、備餐等家務處理技巧等課程內容。

至於收費方式，因北中南的物價水準不同，因此提供服務的收費也有差異，根據勞動部歸納6業者的收費條件，單次4小時服務收費在1000元至1250元之間，單次8小時服務約需1200元至2500元，全日24小時含10小時休息時間，費用約在2600元至3500元之間。

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