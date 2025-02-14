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川普再施壓！台積電股價下跌至1060元

2025/02/14 09:39

川普再施壓！台積電股價下跌至1060元（資料照）川普再施壓！台積電股價下跌至1060元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普再度點名台灣，偷走美國的晶片生意，如果晶片不回到美國生產，美國會非常不滿。台積電股價今以1065元開盤，並下探到1060元，一舉下跌30元、跌幅2.75％，連三跌，市值日縮7779億元，降到27.48兆元。

美國總統川普簽署行政命令，美方將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，未來美國對各國徵收的關稅和各國對美國徵收的稅率相符。

川普在簽署行政命令時，再度提到台灣偷走美國晶片生意，指出台灣奪走美國的晶片，美國擁有英特爾等優秀公司，表現很出色，但這些業務被奪走，希望這些業務回歸美國，並表示如果晶片不回到美國生產，美國會非常不滿。

此外，台積電日前在美國召開的董事會，並未如外界預期做出擴大對美投資的決定，但外媒紛披露，川普政府為了出手解救英特爾，正極力撮合台積電與英特爾建立合資企業，未來在美國共同經營多座晶圓代工廠。這被視為對台積電不利，影響股價下跌。

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