LTN經濟通》日中汽車業 在泰國肉搏戰

汽車製造業佔泰國 GDP 的 10%，貢獻了約 85萬個就業機會，但如今泰國汽車產業正陷入嚴重困境。（路透）

泰國是東協汽車製造中心

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在產能過剩的背景下，中國車企為求活下去無所不用其極，削價競爭讓各國車廠叫苦連天，不是減產就是考慮賣廠、退出中國市場。而這場鬥爭不只在中國境內，甚至還蔓延到海外，數十年來在泰國市場叱咤風雲的日本車廠，正不敵市場銷售主力轉向電動車的趨勢，出現陸續關廠的跡象，加上整體訂單下降以及家庭債務飆升的狀況，泰國汽車產業正陷入嚴重困境。

根據國際勞工組織（International Labour Organization）的數據，汽車製造業佔泰國 GDP 的 10%，貢獻了約 85 萬個就業機會。至於泰國的汽車製造歷史，可以追溯到1960年代，當時泰國開始推行進口替代政策，在汽車產業部分，推動以本地生產來取代外國進口，吸引外資車廠前來設廠。

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泰國政府藉由獎勵政策與關稅調控等政策，將自身打造成區域汽車製造中心，包含豐田（Toyota ）、日產（Nissan）和三菱（Mitsubishi ）等日本汽車製造商在泰國開設了生產設施。不久之後，美國和歐洲品牌也跟進。

此外，泰國與東南亞國家聯盟（ASEAN）的貿易協定，使車廠在區域內銷售時可享有較低的出口關稅。泰國政府對乘用車徵收高達80%的進口稅，對皮卡車則徵收30%，進一步促使各大車廠選擇在泰國當地生產，因此泰國也被稱作「東南亞的底特律」。

目前泰國汽車市場仍以日系廠商為大宗，不過泰國政府祭出了「30@30」計劃，堅信電動車將繼續讓泰國保持「東南亞的底特律」地位。目標是預計到2030年時，電動車將佔汽車總產量至少30%，這讓泰國汽車產業悄悄出現轉變。

泰國政府藉由獎勵政策與關稅調控等政策，將自身打造成區域汽車製造中心，被稱作「東南亞的底特律」。（歐新社）

中國車企大肆在泰設廠

自 2020 年左右開始，中國車企，特別是電動車製造商，因為國內市場競爭激烈、供應過剩而影響利潤，紛紛尋求海外市場擴張，受地緣政治障礙影響，限制了中國車企進入歐美市場的機會，所以它們轉向泰國、印尼、巴西、馬來西亞和阿根廷等中等收入國家。這些市場缺乏本土汽車龍頭品牌，加上當地政府對北京的態度相對友好，使得中國車企能夠更順利進入市場。

包括比亞迪（BYD）、廣汽埃安（GAC Aion）和奇瑞（Chery）在內的中國車企，過去幾年間相繼宣布在泰國建造生產設施。其中，比亞迪從2024年7月開始在泰國進行生產。迄今為止，中國車企對泰國汽車製造業的投資總額至少達14億美元（約458億元新台幣）。

不過對於泰國汽車產業來說，中國車企的進駐並沒有帶來太多益處，這個價值530億美元的汽車產業市場，正陷入嚴重困境，主要原因是泰國國內消費者債務負擔沉重，難以獲得購車貸款，而海外市場對泰國傳統燃油車的需求，正逐漸被電動車取代，這使泰國汽車業已進行減產與裁員，泰國政府開始推出措施試圖扭轉頹勢。

比亞迪從2024年7月開始在泰國進行生產，是比亞迪首個海外乘用車工廠。（彭博）

泰國汽車零組件業也重創

泰國汽車零件廠「Techno-Metal」為豐田和三菱等日本車廠，生產底盤零件已逾30年，然而其位於春武里府的2家工廠，在去年9月的產能只剩巔峰時期的40%，員工數量也因訂單減少不斷裁員，該公司高層透露：「2023年年底公司約有1200名員工，到了2024年9月只剩下900人。此外也將工時縮減至75%，並削減加班時數。」

對部分泰國企業來說，與中國EV車廠合作並不容易，主要因為價格競爭激烈。Techno-Metal副總經理Nattaporn Chewapornpimon坦言，就算公司能夠把產品供應給中國EV市場，但利潤仍然很低。

泰國汽車產業的產量自2023年起持續下降，2024年泰國全年汽車產量為146萬8997輛，年減19.95%，未達150萬輛目標，其中國內銷量下降26.2%，至57萬2675輛，出口銷量年減8.8%，至101萬9213輛。

野村綜合研究所（Nomura Research Institute） 泰國顧問部門負責人 Hajime Yamamoto認為，泰國汽車業正面臨一場嚴重的危機，沒有簡單的解決方案，停滯的國內市場與日益激烈的出口競爭，讓泰國汽車產業面臨雙重壓力。

停滯的國內市場與日益激烈的出口競爭，讓泰國汽車產業面臨雙重壓力。（彭博）

泰國家庭負債高 消費難有起色

儘管中國電動車廠大舉投資並進駐泰國，可是泰國的2000家汽車零件製造商 ，以及約70萬名相關產業工人，仍無法完全適應產業轉型，對它們來說，與中國電動車製造商合作一直是項挑戰，原因包括定價差異。泰國汽車零件製造商協會（Thai Auto-Parts Manufacturers Association） 會長Sompol Tanadumrongsak 指出，泰國的成本結構比中國高出30%，泰國企業根本沒辦法和中國企業競爭。

近年皮卡車市場下滑，嚴重衝擊著泰國汽車零件產業，因為皮卡車在2023年占了泰國近一半的汽車銷量，當年泰國共出口超過82萬輛皮卡，占整體的67%，但2024年皮卡車銷量也不見起色，偏偏泰國90%以上的皮卡車零件，是在泰國本地製造，更占了70%的泰國國內汽車零件市場，因此對泰國本土相關產業造成巨大衝擊。

泰國汽車市場低迷的另一個原因是家庭負債高昂，2024年第3季泰國家庭債務達到16兆3200億泰銖（約新台幣15兆8780億元），占GDP比重為89.6%，雖然是近15季、繼2020年第3季以來首次下滑至90%以下，但仍是亞洲最高水準之一，這數字在近3年半以來最高曾經達到91.2%。這從泰國金融機構在2024年上半年，僅批准約20萬3000筆皮卡貸款，而2019年全年則達72萬2000筆，就可看出貸款審批大幅收緊。

泰國當地的產業協會正在尋求解決方案，汽車零件業者就希望泰國政府提供更多激勵措施，吸引外資車企投資傳統燃油車（ICE）與混合動力車（Hybrid） 製造。Nattaporn Chewapornpimon認為：「我們仍然需要專注於為日本品牌OEM（代工生產），如果日本車企有EV計劃，對我們將是一大好事。」

泰國汽車零件製造商協會指出，泰國的成本結構比中國高出30%，泰國企業根本沒辦法和中國企業競爭。圖為比亞迪Seal電動車的充電插頭。（彭博）

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