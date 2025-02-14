台股開盤》川普簽對等關稅台積電嚇跌30元 指數跌逾200點

川普簽對等關稅台積電嚇跌30元，指數跌逾200點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四全面上揚，不過，受川普簽署對等關稅備忘錄影響，台積電ADR下跌2.2%，台股週五在台積電開盤大跌25元，指數開盤跳空大跌201.02點，以23198.39點開出，在電子、金融走弱下，而台積電股價一度觸及1060元，跌30元，指數一度觸及23163點，所幸在矽智財、面板、通訊網路、資訊服務等電子股，及鋼鐵、塑化、生技等傳產股逆揚，加上台積電跌勢收斂，指數跌幅跟著收斂，早盤指數在23200點附近震盪。

美國總統川普13日簽署備忘錄，責成其經濟團隊制定計劃，對所有對美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，但不會立即生效，由於新的通膨數據和關稅計劃緩解了對通膨和全球貿易緊張的擔憂，美國股市週四上漲。道瓊工業指數上漲342點、0.77%，標普500和那斯達克指數分別上漲1.04%、1.5%，費城半導體指數勁揚1.29%，台積電ADR反跌2.20%，收在201.83美元。

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