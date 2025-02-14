晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2因素效應 中國人跨城瘋買黃金到斷貨

2025/02/14 12:23

川普關稅效應推升，加上人民幣貶值擔憂，近期中國人開始瘋搶黃金、金條。（法新社資料照）川普關稅效應推升，加上人民幣貶值擔憂，近期中國人開始瘋搶黃金、金條。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普（Donald Trump）政府將推動新一輪的貿易政策，再度引發市場避險情緒，金價再度逼近歷史高點。據報導，因擔憂中美貿易戰摩擦升溫、人民幣貶值等效應，近期中國多地出現排隊買黃金的人潮，甚至還有人跨城搶黃金、金條，導致賣斷貨的現象發生。

不過，專家分析，在中國並不容易買到所謂「高純度的金條」，因為中國政府把黃金當作外匯儲備，扣在手裡不放，只有黃牛能想辦法得到一些，預計部分可能來自香港。

《自由亞洲電台》指出，在北京、上海等一線城市，許多民眾不畏零下低溫排隊買黃金，從凌晨4點開始排隊，傳出黃金店舖開門2個多小時，號碼已拿到200多號，連外地民眾也展開跨省購買黃金，拉行李箱排隊，輪候時間高達5-7個小時不等，就是想搶買黃金保值。

中媒指出，中國民眾金融投資管道少，以買黃金保值應對人民幣貶值的人潮因此絡繹不絕。近日多家中國的銀行金條業務銷售出現「斷貨」，還有銀行進入「預售」狀態，還有多家銀行與黃金掛鉤的其他業務也出現調整。

據報導，山東的盧女士表示，大環境不好，許多人已有計畫性的減少花費，因擔憂人民幣會貶值，所以很多人在搶黃金保值，不想讓手上的錢無緣無故流失。

中國網友在社群平台指出，中國假黃條的密度已能完美複製，機器根本檢測不出，在中國買黃金最好買薄的、譬如金葉子之類的，千萬別買金條，越是實心大塊的金子越容易造假。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財