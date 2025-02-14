2因素效應 中國人跨城瘋買黃金到斷貨

川普關稅效應推升，加上人民幣貶值擔憂，近期中國人開始瘋搶黃金、金條。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普（Donald Trump）政府將推動新一輪的貿易政策，再度引發市場避險情緒，金價再度逼近歷史高點。據報導，因擔憂中美貿易戰摩擦升溫、人民幣貶值等效應，近期中國多地出現排隊買黃金的人潮，甚至還有人跨城搶黃金、金條，導致賣斷貨的現象發生。

不過，專家分析，在中國並不容易買到所謂「高純度的金條」，因為中國政府把黃金當作外匯儲備，扣在手裡不放，只有黃牛能想辦法得到一些，預計部分可能來自香港。

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《自由亞洲電台》指出，在北京、上海等一線城市，許多民眾不畏零下低溫排隊買黃金，從凌晨4點開始排隊，傳出黃金店舖開門2個多小時，號碼已拿到200多號，連外地民眾也展開跨省購買黃金，拉行李箱排隊，輪候時間高達5-7個小時不等，就是想搶買黃金保值。

中媒指出，中國民眾金融投資管道少，以買黃金保值應對人民幣貶值的人潮因此絡繹不絕。近日多家中國的銀行金條業務銷售出現「斷貨」，還有銀行進入「預售」狀態，還有多家銀行與黃金掛鉤的其他業務也出現調整。

據報導，山東的盧女士表示，大環境不好，許多人已有計畫性的減少花費，因擔憂人民幣會貶值，所以很多人在搶黃金保值，不想讓手上的錢無緣無故流失。

中國網友在社群平台指出，中國假黃條的密度已能完美複製，機器根本檢測不出，在中國買黃金最好買薄的、譬如金葉子之類的，千萬別買金條，越是實心大塊的金子越容易造假。

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