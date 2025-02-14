1分鐘了解川普「對等關稅」 專家 :「以眼還眼」的貿易策略

川普（Donald Trump）宣布將對貿易夥伴實施對等關稅計畫。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布將啟動「對等關稅」（reciprocal tariff），取消美國實施數十年之久的低關稅稅率，以提高與其他國家的相匹配水平、抵消針對美國商品的其他壁壘，試圖縮小2024年超過1.2兆美元（約新台幣近4兆元）的美國商品貿易逆差。

對此，Capital Economics新興市場經濟學家Shilan Shah指出，多數已開發經濟體在對等關稅影響下「相對無恙」，但印度、巴西和土耳其等新興國家所面臨的風險最大。

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川普的「對等關稅」有5個面向，包括對美國產品徵收的關稅、不公平稅收、其政策對美國企業和消費者造成的成本、匯率情況，以及美國貿易代表辦公室認定的任何其他不公平貿易做法。根據美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的說法，預計新關稅最快將於4月正式啟動。

專家指出，川普「對等關稅」的核心概念是，如果一個國家對美國商品徵收關稅，那麼美國也會對該國的商品徵收相同數額的關稅。換句話說，這是一種「以眼還眼」的貿易策略，目的是確保各國在貿易中能夠公平互惠，並減少貿易逆差。

舉例來說，如果某國對美國的產品徵收20%的關稅，那麼美國也會對該國的產品徵收20%的關稅。

據報導，川普對美國長期處於巨額貿易逆差表示不滿，認爲是貿易對象從美國攫取了巨大利潤。市場先前傳出，美國商務部長、財政部長和美國貿易代表將評估，美國貿易伙伴的關稅和非貿易壁壘情況。

《路透》引述白宮官員稱，對美貿易順差較大或情況特別「惡劣」的國家，可能首先成為打擊對象。根據美國人口普查局的數據，包括中國、墨西哥、越南、愛爾蘭和德國是美國商品貿易順差最大的5個國家。

分析師指出，若從與美國關稅稅率對比的角度分析，2024年美國前15大貿易伙伴實施的最惠國關稅稅率（2022年）大都高於美國。其中，印度的關稅稅率是最高的，所有產品的簡單平均關稅稅率為 17%、美國為3.3%。

而臺灣和日本的最惠國簡單平均關稅稅率也高於美國；其中，臺灣地區為6.5%、高於美國的3.3%。

若從對美絕對和相對貿易順差額的角度分析，2024年對美絕對順差額排名，中國、歐盟、墨西哥、越南、臺灣位居前五、合計佔約4分之3。相對順差層面，越南、中國、臺灣、瑞士、印度、南韓等地對美順差的相對規模較大。

數據顯示，2024年台灣對美國的貿易順差達到739億美元（約新台幣2.4兆元）。

分析師認為，綜合稅率對等和貿易差額2方面來看，預計歐盟、印度、巴西、越南、臺灣、南韓等或存在一定可能性會被川普「點名」，成為美國加徵「對等關稅」的對象。不過，以墨西哥和加拿大的經驗表明，關稅落地可能還有較大的不確定性。

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