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出價974億美元遭拒！馬斯克開出「不買OpenAI 」最新條件

2025/02/14 10:35

馬斯克（左）與奧特曼（右）在2015年共同創立OpenAI，不過2人後來分道揚鑣。（法新社）馬斯克（左）與奧特曼（右）在2015年共同創立OpenAI，不過2人後來分道揚鑣。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由馬斯克領軍的投資者集團，正提出以974億美元（約新台幣3.19兆元）的價格，收購ChatGPT母公司OpenAI ，不過OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）已表態拒絕，如今馬斯克再度提出條件，指出如果OpenAI放棄轉型為營利企業計劃的話，那麼他就會撤回收購提議。

《路透》報導，馬斯克一直試圖阻止OpenAI轉型為營利企業，不過OpenAI則認為，轉型對於獲取更多資本並在人工智慧（AI）競爭中保持優勢至關重要。

馬斯克的律師在週三（12日）提交給法院的文件中表示：「如果 OpenAI 董事會願意維護該機構的公益使命，並承諾透過停止轉型，來取消其資產上的『待售』標識，馬斯克將撤回收購提議。」

但若OpenAI不願放棄轉型，馬斯克主張應以公平的市場價格進行交易。文件還補充說，馬斯克的「認真報價」是為了推動OpenAI的公益使命。

奧特曼已表示，OpenAI非營利機構「不是待售資產」，並稱馬斯克的收購要約「荒謬」。知情人士則透露，OpenAI董事會計劃拒絕馬斯克的收購提案，理由是非營利機構不對外出售，且其核心使命是確保AI造福人類。

對此，馬斯克及其社交媒體平台X，還有OpenAI，均未對評論請求作出回應。

馬斯克與奧特曼在2015年共同創立OpenAI，當時它是一家非營利機構。後來由於對公司方向與資金來源的意見分歧，馬斯克於2018年離開了OpenAI。奧特曼之後成為OpenAI 執行長，並成立了一家營利機構，藉此獲取微軟等投資者的資金。

傳出奧特曼目前正在推動一項計劃，將 OpenAI的核心業務重組為營利企業，這家營利企業將不再受到非營利機構的董事會控制。然而，OpenAI將繼續作為非營利機構，但會持有新營利企業的部分股份。馬斯克正試圖阻止這一轉型。

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