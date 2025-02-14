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台積電出手救英特爾？外媒驚曝背後「2關鍵疑點」

2025/02/14 10:52

業界傳聞美國政府要求台積電（2330），要跟英特爾（Intel）組成合資公司。（彭博資料照，本報合成）業界傳聞美國政府要求台積電（2330），要跟英特爾（Intel）組成合資公司。（彭博資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕業界傳聞美國政府要求台積電（2330），要跟英特爾（Intel）組成合資公司，共同在美國擁有及發展多個晶片代工廠項目，對此外媒認為此傳聞相當奇怪且令人懷疑，因這引發了商業和技術的擔憂。

美國投資機構分析師指出，亞洲供應鏈內部謠傳，台積電將在美國川普政府的促成下，在美國和英特爾合作，英特爾將分拆其晶圓代工業務，然後將其轉變為和台積電的合資企業，而台積電將會向這個新的合資企業投資，提供部分半導體工程師和專業知識，幫助其在美國生產先進的3奈米甚至2奈米製程。

且重要的是，這個新的合資企業，可望獲得美國《晶片法案》（CHIPs Act）的補助。

科技媒體《Tomshardware》報導，儘管這個傳言並未得到證實，且該項目即使是真的，也需要很長的時間才能實現，不過文章認為，分析師這個爆料合乎邏輯，因若計畫一旦實施，英特爾的財務壓力將得到緩解，且可將其重點轉向晶片架構和平台解決方案，重要的是，英特爾也能保留其製造能力，這與前任執行長季辛格製定的策略保持一致。

但是文章也指出，這1傳言相當奇怪，因這同時引發了商業和技術的擔憂。

技術方面來說，《Tomshardware》表示，台積電工程師並不熟悉英特爾基於EUV的製造流程和製程配方，因此他們（台積電）調整任何事物的能力都會受到限制，或需要數月時間去習慣。

而將台積電的製造技術移到英特爾工廠也具有挑戰性，即便英特爾和台積電晶圓廠都可能是使用EUV機台，但每個晶圓廠都有屬於自己一套流程，台積電認可的化學品供應商及其配方，以及在溫度上的控制、氣體流量等，可能與英特爾有所不同，因此不能保證台積電的製程效果能有效複製到英特爾身上。

從商業角度來看，英特爾是台積電的競爭對手，台積電沒有理由要幫助英特爾去改善製造技術，台積電也同樣沒理由要與英特爾成立合資企業，因為這樣可能會損害到台積電的毛利率。

台積電與英特爾的合作，唯一可以解釋的是，可能要避免川普政府恐實施的關稅政策，此政策可能會要求台積電在美國採用其3奈米和2奈米製程技術來生產先進晶片。

不過以現實來說，英特爾在美國不太可能有足夠的EUV生產能力滿足其產品，以及台積電客戶產品的需求，而為此正如《金融時報》引述相關產業分析師的話說，與其談合作，不如台積電加速自己在亞利桑那州晶圓廠，採用3奈米和2奈米製程具有更商業意義。

且文章直指，對英特爾來說，和台積電的合作也不太實際，因台積電的工程師不可能幫助英特爾去改進3奈米和18A製程技術。

從長遠來看，這些工廠不太可能具有經濟可行性，重要的是，台積電也似乎沒有意願將其先進製程轉移到其他英特爾其他工廠。

文章最後總結，持續的地緣政治動盪，加上英特爾的財務和執行困境，引發了有關英特爾的各種謠言。在這種情況下，重大的技術和商業障礙，從英特爾和台積電的製成配方差異，到台積電沒有任何幫助競爭對手的理由，使人們對這種合作的可行性產生了懷疑。

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