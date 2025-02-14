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和台積電合作傳聞是真的？英特爾股價 4天大漲近30％

2025/02/14 08:49

市場正猜測，美國川普政府可能會促成台積電與英特爾之間的晶圓代工業務合作。（美聯社）市場正猜測，美國川普政府可能會促成台積電與英特爾之間的晶圓代工業務合作。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場正猜測，美國川普政府可能會促成台積電（TSMC）與英特爾（Intel）之間的晶圓代工業務合作，隨著傳聞甚囂塵上，英特爾股價週四（13日）持續飆升，大漲超過7%，近4個交易日的漲幅已創1987年11月以來的最強漲勢，但與此同時，台積電ADR股價表現較為疲軟，可見相關話題無疑已成為市場最熱焦點。

英特爾股價的漲勢始於週二（11日）早盤，當時美國副總統范斯（JD Vance）發表了有關美國政府將努力使美國成為人工智慧（AI）的「全球黃金標準」，確保AI晶片在美製造的言論，投資者認為，英特爾作為美國最大的晶片製造商，將是最大的受益者之一。

之後投行貝雅公司（Baird）的分析師杰拉 （Tristan Gerra）在報告中，提到來自亞洲半導體供應鏈的傳聞，指出台積電將在美國川普政府的促成下，在美國和英特爾合作，英特爾將分拆其晶圓代工業務，然後將其轉變為和台積電的合資企業，而台積電將會向這個新的合資企業投資，提供部分半導體工程師和專業知識，幫助其在美國生產先進的3奈米甚至2奈米製程。

更重要的是，這個新的合資企業，可望獲得美國《晶片法案》（CHIPs Act）的補助。

儘管上述傳聞目前並未獲得證實，但英特爾股價已連日大漲，在過去4個交易日內上漲了29.2%，創自1987年11月2日以來（當時上漲38.3%），最佳的4個交易日漲幅表現。但儘管近期大漲，英特爾股價在過去1年內仍下跌了43%，過去5年則累計下跌了63%。

對於股價的飆升以及市場的種種猜測，英特爾發言人拒絕置評。

英特爾股價週四上漲7.34%，收24.13美元；台積電ADR股價週四下跌2.20%，收201.83美元。

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