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特斯拉勁敵來了！美AI人形機器人初創公司完成114億增資

2025/02/14 14:21

特斯拉機器人Optimus勁敵來了！美AI人形機器人初創公司完成114億增資。（法新社）特斯拉機器人Optimus勁敵來了！美AI人形機器人初創公司完成114億增資。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉機器人Optimus勁敵來了，美國人形機器人初創公司Apptronik宣佈完成3.5億美元（約新台幣114.8億元）的A輪增資，將擴大公司人工智慧（AI）機器人的生產規模。

外媒報導，Apptronik增資是由B Capital和Capital Factory共同領投，科技巨頭Google也參與其中。

高盛去年發佈的１份報告預計，到2035年，人形機器人總體市場規模將達到380億美元（約新台幣1.24兆），在這一領域中，Apptronik最主要的對手很可能是特斯拉的Optimus。

據了解，Apptronik成立於2016年，總部位於得克薩斯大學奧斯汀分校的人本機器人實驗室，公司曾開發15種機器人系統，2022年與美國國家航空航天局（NASA）聯手推動人形機器人創新。

目前，Apptronik專注於１款專為工業工作而設計的AI人形機器人「Apollo」。

去年，Apptronik在GTC 2024上展示了機器人靈巧的操作，未來將通過輝達的Omniverse實現Apollo的數字孿生環境。公司還與Google DeepMind建立了合作伙伴關係，開發驅動機器人的AI。

Apptronik執行長Jeff Cardenas指出，未來的目標是將機器人的價格壓低到低於汽車的水平，「我們正在進行第9次迭代，隨著時間的推移，這些機器人將變得更加實惠。」

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