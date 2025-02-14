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川普關稅戰！美企多支出逾14兆「先扒一層皮」 2州最大輸家

2025/02/14 13:12

川普關稅戰！美企將支出逾14兆新關稅，德州與加州是最大輸家（路透）川普關稅戰！美企將支出逾14兆新關稅，德州與加州是最大輸家（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普提高關稅戰格局，正式簽對等關稅備忘錄，報導指出，在川普一連串關稅戰，預計美國企業將支付高達4330億美元（約新台幣14.2兆）的新關稅，而德州和加州的許多企業首當其衝，估計德州關稅將增加8倍至640億美元（約新台幣2.09兆），而加州亦增3倍，來到460億美元（約新台幣1.5兆），光這2州企業支付的關稅就高達1100億美元（約新台幣3.6兆）。

CNBC報導，在美國貿易戰不斷擴大的最新舉措，對各州經濟造成影響，而根據數據顯示，預計德州與加州將成為美國各州中最大的輸家。

根據全球貿易夥伴組織（Trade Partnership Worldwide）彙編的數據，美國各地企業將支付高達4330億美元的新關稅。

全球貿易夥伴關係組織總裁丹尼爾安東尼表示，雖然成本將分攤到美國所有州，並最終以價格上漲的形式轉嫁給消費者，但德州和加州的公司將承擔新關稅的最高費用。

不過，從集體關稅角度來看，在2024年大選中支持川普總統的德州企業支付的關稅可能會增加8倍。2024年該州支付的關稅為72億美元（約新台幣2361.6億元），但如果加上所有關稅（包括推遲徵收的加拿大和墨西哥關稅），這一數字將躍升至640億美元。

報導指出，德州企業徵收的總關稅中大部分與墨西哥有關，如果3月4日對墨西哥徵收關稅，德州企業每天將面臨1.08億美元（約新台幣35.42億元）的關稅。

另德州也面臨鋼鐵和鋁關稅的影響，在2024年為此支付了4.117億美元（約新台幣135.03億元）的關稅，而根據新的關稅措施，關稅金額現在將躍升至20億美元（約新台幣656億元），即每週3800萬美元（約新台幣12.46億元），每540萬美元（約新台幣1.71億元）。根據全球貿易夥伴組織的數據，總計德州的關稅費用將增加到每週1.75億美元（約新台幣57.4億元）。

至於在024年大選中支持副總統賀錦麗的加州，也是大苦主之一，預估該州企業的關稅支出將增加3倍，預計需支付的稅將從170億美元（約新台幣5576億元）增至460億美元。

另加州企業也是受中國關稅影響最大的產業，2024年需支付122.5億美元（約新台幣4018億元），現在預計這一數字將增加至約159億美元（約新台幣5215.2億元），這意味著每週的關稅費用為3.048億美元（約新台幣99.97億元），或每天4340萬美元（約新台幣14.23億元）。

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