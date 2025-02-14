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川普對等關稅歐盟逾19兆商品剉咧等！這類產品逾4兆淪海嘯第1排

2025/02/14 10:01

川普對等關稅歐盟逾19兆商品剉咧等！醫藥產品逾4兆淪海嘯第1排（示意圖，路透）川普對等關稅歐盟逾19兆商品剉咧等！醫藥產品逾4兆淪海嘯第1排（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，從歐盟進口的醫藥產品將淪為海嘯第1排，報導指出，2024年，美國從歐盟成員國進口了價值約6000億美元（約新台幣19.68兆）的商品，其中又以價值1270億美元（約台幣4.16兆）醫藥產品最高，專家表示，一旦對等關稅上路，醫藥和醫療產業將成為受關稅影響最嚴重的產業。

川普13日簽署備忘錄，責成其經濟團隊制定計劃，對所有對美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，但不會立即生效。

CNBC報導，隨著川普準備將關稅範圍從金屬擴大到盟友的多種產品，在美國政府最新的「互惠」貿易戰舉措中，一些產品類別將比其他產品類別受到更嚴重的打擊。

根據ImportGenius分析的美國貿易普查數據，以類別和美元價值計算，2024年美國從歐盟進口的最大商品是醫藥產品，價值1270億美元（約台幣4.16兆）的歐盟進口商品中包括索馬魯肽，這是諾和諾德和禮來公司廣受歡迎的GLP-1減肥藥中使用的成分，例如Ozempic、Wegovy和Mounjaro，GLP-1 化合物是美國從歐盟進口的第6大商品，價值156億美元（約新台幣5116.8億元）。

整體而言，醫藥和醫療產業將成為受關稅影響最嚴重的產業之一。外科及醫療器材進口額為370億美元（約新台幣1.21兆）；醫療器材包括CRT機器、呼吸器、矯形器材和手術設備，總額達220億美元（約新台幣7216億元）；疫苗、助聽器，約13億美元（約新台幣426.4億元）和人工關節（25億美元、約新台幣820億元）也是2024年的主要進口商品。

除藥品外，機械和機械零件（898億美元、約新台幣2.94兆）、車輛（603億美元、約1.97兆）和電氣機械及零件（392億美元、1.28兆）是歐盟的主要進口類別。在汽車領域，包括梅賽德斯、米其林、福特、富豪、福斯和寶馬。

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