黃金朝歷史高點前進！外媒爆因「他」又出大招了

週四（13日）上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（13日）上漲，係因美國總統川普（Donald Trump）宣布將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，加劇全球貿易擔憂，川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，相關規畫4月1日就會交到川普手上，若川普首肯，最快4月2日就可以上路。

現貨黃金上漲0.4%至每盎司2915.76美元，朝週二創下的2942.70美元的歷史高點回升；4月交割的黃金期貨價格上漲0.6%，至每盎司2945.40美元。

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《路透》報導，週四川普公布1項計畫，將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，盧特尼克透露，相關規畫4月1日就會交到川普手上，若川普首肯，最快4月2日就可以上路。

CPM集團管理合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）表示，黃金上漲主要因素是政治不確定性和經濟後果，而PPI數據基本上呈中性，對黃金沒有太大影響，全球投資者擔心的是川普的政策會對整體經濟產生什麼影響。

美國1月生產者價格（PPI）穩定上漲，進一步證明通膨正在上升，並增強了金融市場對「Fed下半年才會降息」的預期。

Fed 主席鮑爾（Jerome Powell）在本週第2次國會聽證會上重申，央行並不急於降息。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，儘管最近的PPI數據、鮑爾的證詞以及川普關於俄烏可能實現和平的言論導致市場出現拋售，但由於避險情緒升溫以及交易員逢低買入，市場依然保持樂觀，與這些看跌信號相矛盾。

目前黃金強勁上漲已推升全球金價至歷史最高水準，為印度婚禮季的珠寶購買蒙上陰影，而中國經銷商則提供折扣來吸引買家。

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