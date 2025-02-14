Arm首款自研晶片傳由台積電生產、Meta為首批客戶！股價飆逾6%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Arm首款自行開發晶片即將亮相，據英國金融時報報道，Arm預計最快在夏季亮相，該晶片將用於數據中心，並且已經將Meta確定為其首批客戶之一，而晶片可能外包給台積電生產，受此激勵，股價週四大漲逾6%。

Arm週四股價終場大漲6.06%，收164.83美元，盤後續漲0.19%，股價突破165美元，來到165.15美元。

請繼續往下閱讀...

外媒報導，Arm新晶片將作為大型數據中心服務器的CPU平台，基於可定製化設計，能夠滿足包括Meta在內的多家客戶的特定需求，而生產則可能外包給台積電等專業製造商。

長期以來，Arm以「晶片技術界的瑞士」著稱，這一聲譽源於其在與競爭對手晶片製造商打交道時保持中立的態度。Arm的商業模式主要依靠向客戶包括蘋果、Google、輝達、亞馬遜、微軟、高通、英特爾授權指令集技術及複雜的核心設計，使這些公司得以自行生產晶片。

然而，隨著市場競爭加劇及人工智慧（AI）需求的爆發性增長，Arm正謀求更高的技術附加值和收入來源。

Arm執行長哈斯（Rene Haas）自2022年上任以來，一直推動公司從依賴知識產權授權向追求更高版稅收入的方向轉型，如今更進一步，將自主晶片納入業務版圖。

Arm此舉不僅標誌着其業務模式的深刻變革，也可能重塑7000億美元半導體產業的力量平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法