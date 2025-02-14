再提台灣搶走晶片生意！川普：不帶回來我會很不高興

美國總統川普13日稱將對晶片課關稅，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）13日下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，再提要對晶片課關稅，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意，「我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

綜合媒體報導，川普13日簽署「總統備忘錄」，要求財政部等部會制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan），因應貿易夥伴對美國的不對等貿易作為，糾正國際貿易長期存在的不平衡，確保各方面的公平性。

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川普簽署總統備忘錄前告訴記者，「他們（貿易夥伴）向我們收取稅金或關稅，我們也向他們收取同樣的費用。」他補充，公平的貿易政策將促使美國商品在市場上更具吸引力。

他隨後對媒體談話時，再度提到要對半導體業、晶片課徵關稅。他說，汽車、半導體、晶片，任何業者都可以到美國設廠，「如果你的產品在美國生產，就不會有關稅。」

川普重提他過去說法，指現在幾乎所有晶片都在台灣生產，除了南韓有一些之外，「我們希望它們在我們國家製造。我們希望那些公司來我們國家（設廠）」。

川普再度點名台灣「搶走我們的生意」。他說，美國曾經有英特爾（Intel）等非常好的公司，但這一切都被奪走，「我們希望把這些生意拿回來，希望它們回到美國。如果他們不把生意帶回來，我們會很不高興。」

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