晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

再提台灣搶走晶片生意！川普：不帶回來我會很不高興

2025/02/14 08:03

美國總統川普13日稱將對晶片課關稅，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意。（路透）美國總統川普13日稱將對晶片課關稅，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）13日下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，再提要對晶片課關稅，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意，「我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

綜合媒體報導，川普13日簽署「總統備忘錄」，要求財政部等部會制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan），因應貿易夥伴對美國的不對等貿易作為，糾正國際貿易長期存在的不平衡，確保各方面的公平性。

川普簽署總統備忘錄前告訴記者，「他們（貿易夥伴）向我們收取稅金或關稅，我們也向他們收取同樣的費用。」他補充，公平的貿易政策將促使美國商品在市場上更具吸引力。

他隨後對媒體談話時，再度提到要對半導體業、晶片課徵關稅。他說，汽車、半導體、晶片，任何業者都可以到美國設廠，「如果你的產品在美國生產，就不會有關稅。」

川普重提他過去說法，指現在幾乎所有晶片都在台灣生產，除了南韓有一些之外，「我們希望它們在我們國家製造。我們希望那些公司來我們國家（設廠）」。

川普再度點名台灣「搶走我們的生意」。他說，美國曾經有英特爾（Intel）等非常好的公司，但這一切都被奪走，「我們希望把這些生意拿回來，希望它們回到美國。如果他們不把生意帶回來，我們會很不高興。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財