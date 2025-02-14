川普簽署對等關稅備忘錄！道瓊漲342點 台積電ADR反跌2.20％

美國股市週四上漲。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）13日簽署備忘錄，責成其經濟團隊制定計劃，對所有對美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，但不會立即生效，由於新的通膨數據和關稅計劃緩解了對通膨和全球貿易緊張的擔憂，美國股市週四上漲。道瓊工業指數上漲342點、0.77%，標普500和那斯達克指數分別上漲1.04%、1.5%，費城半導體指數勁揚1.29%，台積電ADR反跌2.20%，收在201.83美元。

綜合外媒報導，川普13日簽署備忘錄，宣布將對所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的路線圖。他在橢圓形辦公室討論白宮所說的加強經濟和國家安全措施時表示，在貿易方面，出於公平考慮，決定徵收對等關稅，「這意味著任何國家對美國徵收的關稅，我們都會向他們徵收。不多也不少。」

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川普一直承諾實施對等關稅，但週四的指令尚未實現這一目標，而是啟動了為期數週或數月的調查，調查其他貿易夥伴對美國商品徵收的關稅，然後制定應對措施。

知名科技股的上漲推動股市，特斯拉上漲5.77%，輝達上漲3.16%，蘋果上漲近2%，標普500指數僅略低於1月23日的歷史收盤高點。

道瓊工業指數上漲342.87點或0.77%，收44711.43點。

那斯達克指數上漲295.69點或1.5%，收19945.64點。

S&P 500指數上漲63.1點或1.04%，收6115.07點。

費城半導體指數上漲65.59點或1.29%，收5156.38點。

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