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川普揭課徵對等關稅藍圖 商務部長人選4/1前完成研究

2025/02/14 04:12

〔中央社〕美國總統川普今天公布課徵對等關稅的藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。白宮官員稱新關稅不會在今天生效，商務部長人選盧特尼克說會在4月1日前完成相關調查。

路透社報導，這是川普再度不分美國敵友祭出貿易措施，白宮則表示，這麼做將強化經濟與國家安全。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們希望有一個公平的競爭環境。」他還說，美國盟友在貿易方面常常「比我們的敵人更糟糕」。

對等關稅將為美國每個貿易夥伴量身定製，並將增值稅（VAT）等因素納入考量。但川普今天並未對美國貿易夥伴實際祭出具體關稅。

一名白宮官員在電話會議中告訴記者，在川普的貿易與經濟團隊研究雙邊關稅與貿易關係的同時，對等關稅措施不會在今天生效，但有可能在幾週內開始徵收。

川普的商務部長人選盧特尼克（Howard Lutnick）則說，政府將逐一處理每個受影響的國家，並表示政府會在4月1日前完成對這項議題的研究。

川普日前已預告將宣布對等關稅措施，並稱將適用於所有國家，且與各國對美國徵收的稅率相符。他當時表示：「道理非常簡單，就是如果他們課我們稅，我們就課他們稅。」1140214

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