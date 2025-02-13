台達電營運添柴火 圖控系統深化北美市場

電源供應器廠台達電（2308）持續強化旗下基礎設施能量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續強化基礎設施事業範疇的營收能量，旗下工業圖控系統斬獲多家美系客戶，同時協助日系客戶建構「2050環境挑戰」永續發展目標，儘管目前市場競爭程度激烈，管理層看好在今年產品組合持續優化之下，除了有助於營收成長，合併毛利率也可望提升。

台達電2020年5月30日斥資4500萬加元（約新台幣10億3372萬元）完全收購加拿大工業圖控與物聯網軟體企業Trihedral，透過整合彼此的軟、硬體實力，深入佈局快速成長的人工智慧、資料分析與自動化領域，進而進一步深耕集團工業自動化版圖，助力全球智慧製造趨勢。

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台達電機電事業群表示，Trihedral旗下工業圖控系統導入德州休士頓東北部淨水廠，該廠客戶預計今年完工啟用，此外，北美大型電力公司也採用此一產品的標準化子系統，更獲全球最長的內陸水道用於監控橋樑、閘門等基礎設施，日系汽車大廠豐田（Toyota）肯塔基州廠更已長達23年使用Trihedral產品。

台達電觀察，豐田將自家資料採集與監控系統（SCADA）結合台達電工業圖控系統，加以運行高效率的豐田生產系統 （TPS），有助於優化、管理資源分配情形，提升能源利用率，推動營運方面的精益求精，更在全球2050淨零永續的趨勢之下，協助豐田建構「2050 環境挑戰」永續發展目標。

台達電本月27日將召開法說會，法人指出，雖然全球整體經濟環境仍然面臨挑戰，包括美國關稅之下的原物料成本上升、地緣政治局勢變化等，但台達電受惠於電源供應、電池備援系統等產品的厚實底蘊，加上優於去年表現的交通、自動化事業範疇前景，今年可望繼續提高集團各個領域產品的市場滲透率。

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