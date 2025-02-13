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台中新光三越氣爆 傷亡每人理賠800萬

2025/02/13 21:09

台中新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）台中新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

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〔記者李靚慧／台北報導〕台中新光三越發生氣爆意外，造成4人死亡、逾20人輕重傷，據了解，屬於「店王」的新光三越中港店，投保的公共意外責任險，每一人體傷保額較台中市政府規定的300萬元高出1.6倍，金額達800萬元，單一事故的總保額直逼億元，讓此次不幸死傷的路人或顧客，可獲得充分的保障。

至於商業險部分，新光三越百貨及新光影城則依據建築物、裝潢、生財器具分別訂定保額，其中新光三越百貨無論是建物本體、裝潢裝修、生財器具都分別有高達數億元的保額；位於13樓的新光影城，其商業險的保額，在裝潢裝修、生財器具則分別僅有數千萬元。

產險業者認為，此次爆炸造成廣泛毀損，新光三越除了須承擔賠償金額10%的自負額，保額最終是否足夠理賠，仍有待公證人鑑定後才可確定。

此次新光三越氣爆意外，牽涉的產險業保單，包括「雇主責任險」、「公共意外責任險」及「商業火險」、「爆炸險」等商品，其中若是雇主對員工應該負擔的責任，啟動「雇主責任險」理賠；若是對路人、顧客等「第３人」，則由「公共意外責任險」理賠，上述２保單此次均由新產單一公司承保。

至於百貨公司硬體建築、裝潢、生財工具等損失，則由商業火險、爆炸險給予保障，此次也由新產主辦，承保比重高達7成，另外3成則由國泰世紀、明台及泰安產險參與共保。

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