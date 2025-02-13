香港中國化悲歌 頂級商辦租金雪崩62％

香港商辦租金大跌。示意圖。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港府數據顯示，由於社會動盪、新冠疫情和經濟衰退重創房地產市場，頂級商辦租金已從 2018 年 10 月的峰值大跌 62%。上環、中環、銅鑼灣、尖沙咀等9個地區的租金已接近13年前的水準。

《南華早報》13日報導，標準普爾全球評級表示，香港辦公室租金預計將下滑至 2012 年以來的最低水平，這種情況將侵蝕香港最大業主所擁有的商業地產價值，並迫使實力較弱的業主以大幅折扣出售其資產。

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標準普爾發布最新報告稱，香港今年優質商辦租金可能下滑高達 10％，是先前預測降幅的兩倍。報告還指出，新落成建案增加辦公室供應，將造成商辦所有權人的壓力。分析師Oscar Chung在報告中表示，香港的業主正在應對經濟不確定性和新建案日益激烈的競爭，預計他們將採取更多策略來留住租戶，包括大幅降低續約租金。

香港商辦租金下滑的慘況從港府數據就可看出端倪。報導指出，由於社會動盪、新冠疫情和經濟衰退重創市場，頂級商辦租金已從 2018 年 10 月的峰值暴跌 62%。上環、中環、灣仔-銅鑼灣、尖沙咀等9個地區的租金下跌至每平方公尺309港元至914港元（約台幣1300至3848元），接近13年前的水準。

標準普爾表示，需求疲軟及香港面臨的經濟挑戰表明，有意義的復甦尚未到來。鑑於目前的市場狀況，主要房東不得不降低租金以留住現有租戶，這種趨勢「可能會持續下去」。

標準普爾也提及，2024 年價值至少 1 億港元（約台幣4.21億）的房地產交易中，有4成是因破產管理或虧本出售，相較於 2023 年這一比例為2成。

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