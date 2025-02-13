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台中新光三越氣爆 台壽、中國信託產險啟動保戶關懷措施

2025/02/13 20:07

台中新光三越氣爆，中國信託旗下台灣人壽、中國信託產險，宣布啟動保戶關懷措施。（業者提供）台中新光三越氣爆，中國信託旗下台灣人壽、中國信託產險，宣布啟動保戶關懷措施。（業者提供）

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〔記者李靚慧／台北報導〕因應台中新光三越氣爆，造成嚴重傷亡及財物損失，中信金控旗下台灣人壽及中國信託產險，宣布啟動保戶關懷措施，除死傷者予以快速理賠服務，也提醒車險保戶，若車輛遭氣爆墜落物波及，可撥打客服專線申報。

台灣人壽針對此次氣爆提供預付醫療保險金等快速理賠服務，台壽表示，將主動搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，若有因本次災害致身故及失蹤將從寬認定。

對於投保住院醫療或傷害醫療保險的受災保戶，如因本次災害而受傷，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。

若受災保戶續期保費應繳月為本次災害發生日起３個月的正常繳費保單，可申請緩繳３個月。申辦保單借款的受災戶，則可申請緩繳6個月。一般房屋貸款經確認為受災保戶，可申請緩繳房屋貸款本金及利息１年。

中國信託產險則表示，除了也會密切注意後續損失發展，比對後主動聯絡保戶。也提醒投保該公司車險的保戶，若車輛遭氣爆墜落物波及，請撥打中國信託產險免付費電話0800-075-777申報。

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