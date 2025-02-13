晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

一銀大阪出張所獲日金融廳核准設立 拼Q3開業

2025/02/13 20:02

一銀大阪出張所獲日金融廳核准設立。（一銀提供）一銀大阪出張所獲日金融廳核准設立。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行海外拓點再締新猷，大阪出張所於2月13日獲日本金融廳核准設立，預計2025年第三季開業營運，未來將與東京分行緊密合作，深耕日本本州市場，在當地布建更完整綿密之金融服務網，為客戶提供優質且全方位的金融服務。

一銀東京分行成立於1994年，在日本紮根營運31年，以一般民眾及中小企業之存、放款等零售業務為主，近年亦加深與當地大型都市銀行合作，積極參貸優質聯貸案件。

大阪出張所開業後將成為第44處海外據點，目前一銀海外據點遍佈四大洲，續居公股銀行之冠，且緊密布局國際金融中心及主要新南向國家，有助串聯全球服務網絡，壯大海外業務規模，同時掌握業務發展機會，提升海外獲利動能；海外經營成果亦獲海外信保基金「總送保融資金額優等獎」、台灣傑出金融業務菁業獎「最佳海外發展獎-優等」等獎項的肯定。

大阪位於日本中西部，是關西地區政治、經濟及交通中心，與東京、北海道和福岡四個地區同為日本政府規劃推動的「金融及資產運用特區」，希冀透過金融改革與創新，吸引國內外投資並推動經濟成長及營運資金流動，促進金融業與地方產業發展，四大特區各有因地制宜的特色發展模式，大阪特區著眼於積極吸引海外投資，利用地區產官學合作優勢和包容的文化特性，推動創新創業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財